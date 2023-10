Hasta 15 municipios no pueden llegar a su hospital de referencia en transporte público

Hasta 15 municipios de la Part Forana no disponen de una línea directa de transporte público para llegar a su hospital de referencia. Una situación que incumple el Plan Director Sectorial de Movilidad de les Illes Balears y que deja a una gran número de población en una posición «de desigualdad», tal y como denuncia Més per Mallorca. La formación ecosoberanista ha presentado una Proposición No de Ley en el Parlament para «garantizar la conectividad de todos los ciudadanos con los centros sanitarios».

Por hospitales, no tienen línea directa a Son Espases ni Andratx, ni Calvià, ni Puigpunyent. Las tres localidades deben coger un autobús del TIB para cambiar después a uno de la EMT para llegar al centro sanitario. Una situación similar padecen Algaida, Binissalem, Bunyola, Consell, Soller, Deià y Fornalutx con su hospital de referencia, en este caso, Son Llatzer. «Además de la falta de conexiones, resulta incomprensible que en casos como Deià o Sóller tengan que desplazarse a Son Llatzer cuando tienen mucho más cerca Son Espases», matizó Ferran Rosa, autor de la iniciativa. Los usuarios del Hospital de Manacor no tienen una mejor movilidad. Municipios como Santanyí o Felanitx tienen hasta dos intercambios hasta llegar al hospital mientras que Artà, Ariany, Sant Joan o Ses Salines tampoco cuenta con transporte directo. El Hospital Comarcal de Inca es el mejor conectado con sus pueblos. «Esta petición nace después de que algunas de nuestras agrupaciones nos plantearan el problema de forma individual. Nos dimos cuenta que el problema era generalizado», contó Rosa. Centros de salud y PAC A esta dificultad hay que sumar «que 18 núcleos de población no solo no pueden llegar a su hospital de referencia sino que ni pueden llegar a su centro de salud o punto de atención continuada». Es el caso de Búger, Campanet, Costitx, Petra, Alaró, Sencelles, Valldemosa o Bunyola, entre otros. Para Més, el caso de Algaida y sus núcleos de Pina y Randa también se puede sumar a esta lista «ya que aunque tenga servicio a demanda para ir a su PAC de referencia, que está en Llucmajor, el servicio aún es muy precario», remarcó Rosa. «El acceso a la salud no tiene que pasar por el disponer de un vehículo privado o no o el hecho de poder recorrer a una tercera persona, por lo tanto, resulta indispensable garantizar el confort en este sentido», matizó. Un total de 49 unidades básicas de salud o centros de salud de la Isla tampoco disponen de línea directa de transporte público con su hospital de referencia.