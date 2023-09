Los vecinos de Porreres han denunciado la «excesiva» ocupación de la vía pública de las terrazas de los bares y restaurantes del centro del pueblo. Una situación que llega a entorpecer su día a día pues tal como explican algunos vecinos, «ocupan el espacio de paso de los peatones y se hace casi imposible pasear por la plaza y mucho menos salir a la fresca sin consumir», matizan. A ello hay que añadir algunos casos extremos «que no pueden ni sacar su coche de su garaje».

Una situación que agrava el hecho que desde hace años estos establecimientos no paguen ninguna tasa para ocupar la vía pública. «Es cierto que ahora mismo no podemos establecer una tasa porqué no es posible llevar un control exhaustivo con los criterios de la ordenanza actual», aclaró la alcaldesa de la localidad, Xisca Mora. Un hecho que ha llevado al consistorio a trabajar en una modificación de las normas con la que sí sea posible este control. «Ahora la ordenanza establece un número de sillas y mesas a cada restaurante, trabajamos en una modificación que regule este espacio a través de metros cuadrados, de esta forma podremos delimitar el espacio y controlar que los establecimientos cumplan», explica Mora.

Además de las molestias que provocan, los vecinos lamentan también que «tienen la vía pública como almacén y no recogen su mobiliario ni por la noche». Una característica que también se pretende cambiar con la nueva ordenanza.

«La plaza simplemente no se ve. Solo tienen espacio elementos de madera, de acero, de plástico,... sin ninguna homogeneidad. Esta situación debe cambiar, se debe encontrar un equilibrio ya que el pueblo debe ser para la gente.»