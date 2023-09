El empresario Jamal Satli Iglesias, presidente de BlueBay Hotels, la empresa que anuncia estudios y apartamentos a partir de 249.000 euros para vivir dos meses al año en el complejo hotelero Bellevue de Alcúdia está imputado en el caso Astapa, considerado como la mayor trama urbanística de Estepona (Málaga). La instrucción le atribuye un presunto delito de cohecho activo y solicita para él un año de prisión y 6.000 euros. El Tribunal de la Sección Tercera de Málaga, encargado de juzgar el caso ha fijado sesiones del juicio al menos hasta finales de mayo de 2024 con el fin de analizar los bloques en los que se ha dividido la vista oral y que quedan aún pendientes.

Satli Iglesias muestra en declaraciones a Ultima Hora su confianza en que la justicia archive las acusaciones que se le imputan. «Esto viene de un arreglo de un reloj que se ha aclarado con la documentación presentada ante el juez. No hemos comprado ni regalado un reloj a un cargo de confianza de Estepona. Además hemos aportado la documentación que demuestra que el reloj fue fabricado en el año 96, diez años antes de que se abriera la causa. Confío en que se haya aclarado y que se resuelva», dice.

La causa se abrió en 2007 y tiene a casi 50 imputados, entre ellos el exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrantes y otros responsables municipales, también regidores del Partido de Estepona (PES), empresarios y funcionarios. Se investigan presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, fraude y prevaricación. Entre los testigos que han pasado por la sala está el excomisario José Manuel Villarejo al que el exalcalde Barrantes apunta como organizador de una presunta operación que llevó a Barrientos a prisión y catapultó a David Valadez (uno de los denunciantes) a la Alcaldía.

Tras el trámite de cuestiones previas la sala anuló las escuchas telefónicas. En los bloques abordados hasta la fecha están los de disciplina urbanística y el presunto pago de contraprestaciones por la concesión de permisos urbanísticos, además del cobro de comisiones vinculadas al pago de deudas del ayuntamiento y de otras sociedades municipales.

El caso Estapa no es la única causa judicial en la que se ha visto envuelto Jamal Satli Iglesias. El pasado mes de julio se personó y fue detenido en la Comisaría Provincial de Málaga porque sobre él pesaba una orden internacional de arresto dictada por las autoridades judiciales de Emiratos Árabes en relación a una presunta estafa. El director de Bluebay dice al respecto que «tras llegar de viaje me encontré con que me habían notificado y juzgado en rebeldía y dictado una orden internacional de arresto que ya se ha aclarado porque estos hechos ya se estaban juzgando en España». Asegura que fue él quien puso en primer lugar la demanda en el año 2000, mucho antes de que Eminatos Árabes dictara la orden internacional de arresto. «La demanda fue puesta por nosotros en el año 2000 por unos hechos que en ningún momento han sucedido fuera de España. Nosotros nos sometemos en todo momento a los juzgados españoles y europeros», añade. Incide en que «en todo caso estamos reclamando cantidades que nos corresponde que nos abonen, no que tengamos que pagar». La orden de detención fue archivada por el juzgado número 5 de Málaga y se encuentra en libertad a la espera del juicio en España.



El complejo Bellevue

Cabe recordar que la propiedad del Bellevue anuncia en la web https://bluebayaqua.com/bluebay-aqua-resort/ la venta de estudios y apartamentos para vivir hasta dos meses al año por un precio mínimo de 249.000 euros. El caso salió a luz pública cuando el exdirector insular de Turisme y concejal del Ajuntament d'Alcúdia Joan Gaspar Vallori, manifestó su preocupación en el pleno al entender que «la actual Llei de Turisme no la permite». El complejo lleva además años fuera de ordenación urbanística pendiente de varios derribos para su legalización.

Con su actual situación el Ajuntament d’Alcúdia solo puede conceder licencias de reforma y solo en los edificios que no se encuentren fuera de ordenación. No se pueden autorizar además cambios de usos por lo que mientras no se corrija su situación no se podrá autorizar el uso residencial de los estudios o apartamentos. Así lo ha confirmado tanto la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, como los técnicos municipales. El director de BlueBay se reunió visitó hace unas semanas a Linares para presentarle su proyecto de legalización y mejora de categoría que asegura tramitar al amparo del Decreto Ley de Reactivación Económica que ha permitido, entre otras, la reforma integral, legalización de la demolición y reconstrucción del hotel Formentor en Pollença.

Después de que Ultima Hora hiciera pública la operación, denunciada por el exdirector insular de Turisme la hotelera BlueBay contactó con este diario asegurando que no vende los apartamentos. «BlueBay Aqua es un proyecto que se encuentra en fase de presentación y conceptualización, siendo una propuesta de proyecto a futuro de mejora de un complejo ya existente en la localidad de Alcudia, Mallorca», dice la propiedad. Confirma además que «dicho proyecto está pendiente de la formalización de los trámites legales y administrativos pertinentes».

Aunque su página web invita a los visitantes a convertirse en propietarios y anuncia estudios y apartamentos desde 249.000 euros, el presidente de Bluebay, Jamal Satli Iglesias sostiene que los estudios y apartamentos «no están a la venta» y que en la página en la que las personas interesadas pueden pedir más información «figura estrictamente un registro con el fin de conocer el posible interés del público objetivo».

BlueBay no ha querido dar más detalles de su proyecto y niega que las personas que se inscriben en su web (evita referirse a ellas como «compradores») estén recibiendo más información de la que ya está publicada. «Al ser un proyecto de futuro toda la información está en la web. Se está testeando el mercado y la opinión pública pero como el proyecto no se ha materializado es susceptible de sufrir modificaciones durante la formalización de los trámites legales y adminsitrativos», informa la propiedad.

Según Jamal Satli Iglesias lo que BlueBay planea para el Bellevue «en ningún caso pasa por un cambio de uso de turístico a residencial». «A través de la web realizamos un estudio de mercado para conocer la viabilidad y el interés de los inversores», concluye.