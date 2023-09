BlueBay, la hotelera que anuncia apartamentos para vivir dos meses al año a partir de 249.000 euros en el complejo Bellevue de Alcúdia, asegura que aún no los está vendiendo y que en su web BlueBay Aqua Resort– BlueBay Aqua «figura estrictamente un registro con el fin de conocer el posible interés del público objetivo».

La promotora confirma (tal y como adelantó a este diario la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares) que aún no dispone de los permisos necesarios para comercializar los estudios y apartamentos. «BlueBay Aqua es un proyecto que se encuentra en fase de presentación y conceptualización, siendo una propuesta de proyecto a futuro de mejora de un complejo ya existente en la localidad de Alcúdia, Mallorca», dice la promotora. «Dicho proyecto está pendiente de la formalización de los trámites legales y administrativos pertinentes», añade.

Cabe recordar que fue el exdirector insular de Urbanismo y concejal del PSOE en Alcúdia, Joan Gaspar Vallori, quien el jueves 7 de septiembre advirtió en el pleno del Ajuntament de que la venta de los apartamentos en el hotel Bellevue de Alcúdia incumple la Llei de Turisme de les Illes Baleares. El complejo hotelero se encuentra además en situación de fuera de ordenación, pendiente de varios derribos para poder regularizar su situación.

Vallori sospecha que la nueva Llei de Turisme que quiere impulsar el Govern liderado por Marga Prohens ampare la compaginación del uso turístico con el uso residencial algo estrictamente prohibido por la normativa actual.



La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, explicó el viernes a este diario que se ha reunido con la promotora (a la que afirma no conocer de nada) y que les ha advertido de que no pueden vender. «He hablado con los técnicos del Ajuntament y me dicen que no es legal», dice Linares. «Ellos sostienen que aún no están vendiendo y aunque no han registrado ningún proyecto formalmente en el Ajuntament, me dicen que sí lo han hecho o tienen previsto hacerlo en Turisme», añade.

El complejo hotelero Bellevue de Alcúdia lleva años fuera de ordenación por distintas infracciones urbanísticas. Los técnicos explican que en la situación actual el Ajuntament solo puede conceder licencias de reforma y solo en los edificios que cumplen la normativa. No puede autorizar tampoco un cambio del actual uso turístico a uso residencial. La propiedad del hotel inició en el 2000 un proyecto de legalización que no llegó a culminar porque construyó nuevos porches y habilitó sótanos incumpliendo el citado plan, informan las mismas fuentes municipales.