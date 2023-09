La propiedad del hotel Bellevue de Alcúdia ha puesto a la venta en una página web apartamentos del complejo hotelero a partir de 249.000 euros en un modelo muy similar al de la multipropiedad incumpliendo la actual Llei de Turisme de les Illes Balears. Lo que plantea el promotor es que los nuevos propietarios elijan dos meses al año para disfrutar de sus apartamentos en el complejo y que los restantes 10 meses al año se comercialicen con un uso turístico.

El modelo no solo incumple la Llei de Turisme de les Illes Balears sino que, por si esto no fuera suficiente, el Bellevue está fuera de ordenación por diversas infracciones urbanísticas. Los técnicos municipales confirman la «irregularidad de la operación» y recuerdan que «hay varias demoliciones pendientes».

El exdirector insular de Turisme y concejal del PSOE en la oposición, Joan Gaspar Vallori, dio la voz de alarma en el pleno de este jueves 7 de septiembre en Alcúdia. Advierte del incumplimiento de la normativa urbanística municipal y de la Llei de Turisme de les Illes Balears. Teme que el actual gobierno insular (PP-Vox) impulse un cambio normativo para legalizar este nuevo modelo.

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares (PP), se muestra «perpleja» ante lo que está ocurriendo. «¿Quién va a pagar 240.000 euros por comprar un apartamento dos meses al año? Me tiene muy preocupada y no lo termino de entender, aunque nuestro técnico me asegura que no lo pueden hacer. Eso me tranquiliza, pero estoy a la espera de ver el expediente completo», dice.

«A mi me vinieron a ver los propietarios (a los que no conocía de nada) este miércoles para mostrarme el proyecto y lo primero que hice fue advertirles de que no es legal. Aunque aparentemente los apartamentos están a la venta en su web, ellos sostienen que aún no los están vendiendo», relata la alcaldesa. Linares explica que la propiedad no ha solicitado formalmente (por registro) al Ajuntament ningún tipo de autorización, aunque a ella le explicaron que «ya han presentado o están a punto de presentar el proyecto en la Conselleria de Turisme».

La web en la que se venden los apartamentos dos meses al año anuncia su proyecto como una «oportunidad de inversión»: «Conviértete en propietario de un apartamento en BlueBay Aqua Resort y goza de tus vacaciones mientras sacas rendimiento a la propiedad. Tú decides cómo y cuándo disfrutarlo. ¡No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este gran proyecto! Te ofrecemos una amplia variedad de opciones para elegir. Cada uno de nuestros apartamentos ha sido cuidadosamente diseñado para satisfacer todas tus necesidades y brindarte una experiencia única. ¡Es hora de hacer realidad tus sueños de tener tu propio paraíso en Mallorca!».

Con este anuncio la propiedad del hotel Bellevue en Alcúdia ha puesto a la venta estudios y apartamentos en una parte del complejo de entre 30 y 60 metros cuadrados. El hotel está situado en la antaño conocida como 'Avenida del dólar'. Hoy muchos se refieren a ella como 'Avenida del dolor'. Los vecinos y comerciantes llevan años denunciando su continua degradación. En junio la mayoría de clientes del complejo hotelero son estudiantes que eligen Mallorca para viajar al final de curso. El resto de verano tiene un cliente más familiar.

«Mientras esté fuera de ordenación no autorizaremos nada allí y aunque legalicen urbanísticamente el complejo será necesario un informe previo de Turismo», sentencia la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares. En cuanto a la problemática de ruido que denuncian los vecinos, Linares explica que «este año ha estado más controlado porque a los estudiantes les han puesto autocares para llevarlos de marcha a la zona de Magic». «La Policía Local se coordina con el touroperador», añade.

La normativa urbanística abrió en el año 2000 la vía para legalizar el volumen principal del hotel pero fuentes técnicas municipales confirman que «introducían modificaciones cada año y eso impedía llegar el momento cero por el que el edificio tenía que ser legal. Tenían que derribar parte de los edificios que quedaban detallados en un plano. Pero ellos usaban semisótanos para usos no autorizados y luego hicieron porches para bicis, cuartos...». «Para legalizar primero hay que cumplir», afirman. Con el complejo fuera de ordenación el Ajuntament solo puede conceder licencias de reforma de las partes legales.

El exdirector insular de Turisme, Joan Gaspar Vallori, llevó el tema este jueves al pleno para que el Ajuntament d'Alcúdia se pronuncie claramente al respecto. «Lo que pretenden es vender habitaciones y quien las compre que las pueda disfrutar un tiempo y el resto del tiempo comercializarlas como hotel. A día de hoy la Llei de Turisme no lo permite y además tendría que haber una amnistía urbanística. Es un tema que nos preocupa y estaremos vigilando a ver cómo evoluciona, porque en la web hablan de ejecutar las obras este año y el próximo para ponerlo en marcha en 2025. ¿Esto lo van a meter en la nueva ley de turismo o no?», se pregunta.