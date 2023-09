«El complejo turístico Bellevue del Port d’Alcúdia mantendrá su uso turístico actual y no se venderá en multipropiedad». Así de firme se muestra su propietario y presidente de BlueBay Hotels, Jamal Satli, una semana después del exdirector insular de Turisme y concejal socialista en el Ajuntament d’Alcúdia, Joan Gaspar Vallori, denunciara en el pleno del Ajuntament que la web https://bluebayaqua.com/bluebay-aqua-resort anuncia la venta de apartamentos desde dos meses al año por 249.000 euros.

Vallori advirtió que esta operación podría incumplir la Llei de Turisme de les Illes Balears. «La web anuncia la venta de los apartamentos reformados para entregar en 2025 y así como está hoy en día la Llei de Turisme esto es imposible. El artículo 32 establece el principio de uso exclusivo y el artículo 34 regula el régimen de alojamiento por turnos», dice el concejal que avisa además de que el complejo lleva años fuera de ordenación por varias infracciones urbanísticas. Vallori sospecha que la nueva ley turística que redacta el Govern liderado por Marga Prohens incluya los cambios necesarios para amparar este tipo de actividad.

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, fue tajante al respecto: «El propietario (al que no conocía de nada) ha venido a explicarme el proyecto y le he dicho que esto no lo pueden hacer. Nuestros técnicos tienen claro que el complejo está fuera de ordenación».

Jamal Satli, empresario asturiano propietario del Bellevue, asegura ahora en declaraciones a Ultima Hora que «el proyecto de legalización y mejora del Bellevue está pendiente de informe de Turisme al amparo del Decreto Llei de Reactivación económica. Cabe recordar que aquél decreto (cuya vigencia expiró en 2022) permitía la legalización de determinadas construcciones y la realización de obras nuevas en establecimientos hoteleros en aras de una mejora de categoría. Al amparo de esa ley se concedieron, entre otras, las licencias de reforma integral, legalización de la demolición y reconstrucción del hotel Formentor en Pollença. La conselleria insular de Turisme no confirma si el proyecto ha entrado en su registro. «Por razones de protección de datos no podemos hablar ni referimos a casos concretos», dicen fuentes del departamento.

El propietario del Bellevue y presidente de la cadena BlueBay asegura que los apartamentos del complejo «no están a la venta» en su web. «Nuestra idea es hacer un estudio de mercado a través de la web para ver a cuánta gente le puede interesar este tipo de producto», señala. Explica que «buscamos fórmulas para desestacionalizar, que nos permitan abrir todos los meses del año y exploramos la manera de hacerlo. Pensamos que a lo mejor un alemán puede comprar un apartamento para venir en diciembre o enero y estar en la Isla y aprovechar la rentabilidad que genere la explotación turística del apartamento los otros meses del año».

Incide en el hecho de que el Bellevue «no es un hotel». «Tenemos apartamentos con uso turístico y la Ley turística de Baleares permite, sólo en los casos de apartamentos, que el propietario lo aproveche hasta dos meses al año y el resto del tiempo cederlo al hotel para que lo gestione y le genere rentabilidad». Según el empresario «en ningún caso se trata de darle un uso residencial y mucho menos de una multipropiedad».

«Multipropiedad es otra cosa. Es cuando un apartamento se vende 52 veces porque se vende por semanas y por lo tanto tiene 52 propietarios. Nosotros estamos en contra de la multipropiedad y no trabajamos en multipropiedad. En nuestro caso el apartamento seguiría teniendo un único propietario que cedería la gestión a BlueBay un mínimo de diez meses al año», detalla.

Jamal Satli defiende que su proyecto «supondrá una mejora para Alcúdia porque si podemos abrir todo el año en vez de cerrar cinco meses al año como hasta ahora, contribuiremos a generar empleo». Explica también que «si Turisme aprueba el proyecto de legalización y mejora de las isntalaciones pasaremos de tener un apartahotel de tres llaves a un apartahotel de categoría cuatro llaves superior con todo lo que conlleva».