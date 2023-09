Bodegas José L. Ferrer celebra su cena de 'fideus de Vermar'

Como preludio a la LVII Festa des Vermar de Binissalem, las Bodegas José L. Ferrer han celebrado este viernes su tradicional cena de fideus de Vermar, un acto que supone un agradecimiento por parte de la bodega propiedad de José Luis Roses a trabajadores, amigos y familiares.

Cerca de quinientas personas han acudido la noche de este viernes a esta cita que también para sirve para realizar un balance de la vendimia, que aún no ha finalizado. José Luis Roses, que también es presidente de la DO Binissalem, ha señalado que «nuestra cena de fideus de Vermar se celebra siempre antes de que comiencen los actos fuertes de la Festa des Vermar en Binissalem y, en especial, el sopar a la fresca. No queremos solaparnos y así no restamos protagonismo a ninguno de los eventos de este mes».

Sobre la vendimia de esta temporada, Roses ha subrayado que «aún no ha acabado, pero podemos asegurar que será de mucha calidad. También nos ha sorprendido la cantidad, porque esperábamos menos; hay que decir que el tiempo ha acompañado en estas últimas semanas». De hecho, tras la gran tormenta del 27 de agosto, desde Bodegas José L. Ferrer aseguraron que la lluvia había sido muy positiva para las viñas, tras unos meses de sequía.

La cena de ha arrancado con un aperitivo en el césped de las bodegas situadas en la entrada de Binissalem y ha proseguido con los fideus de Vermar acompañados de los vinos propios y de productos locales.