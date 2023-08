Es la segunda vez que ocurre en la última semana. Leandro Volpe localizó este sábado entre la playa de sa Coma y S'Illot (Manacor) un atún muerto flotando de grandes dimensiones. «Iba con mi moto acuática cuando lo encontré. Pensaba que era un plástico y fui a sacarlo porque normalmente recojo lo que hay en el mar y encontré este pedazo de bicho, era muy grande de unos dos metros. Terminó saliendo a la costa y alguien lo retiró», dice.

Volpe sospecha que el atún debía llevar un par de días muerto porque «estaba hinchado». «No se veían heridas y me llamó la atención. Me pregunto de qué habrá muerto. Quizá alguien lo ha pescado o no lo ha podido sacar porque son peces que nadan en la profundidad y es muy raro que esté en la superficie», añade. «Sé que este año están pasando tantas cosas raras en el Mediterráneo y por eso grabé el video. Si te lo encuentras nadando te llevas un buen susto», concluye.

La semana pasada en la playa de Sant Elm (Andratx) aparecióotro atún gigante. Medía 1,75 metros y pesaba entre 120 y 130 kilos. Los bañistas acudieron muy sorprendidos a ver al animal, que se encontraba varado en la orilla.