El Ajuntament de Estellencs alerta de cortes de agua si no hay «contención» en el consumo

Deià no es el único municipio de la Serra de Tramuntana que tiene problemas de abastecimiento de agua. La sequía hídrica también se ha hecho patente en el municipio de Estellencs y su alcalde, Bernat Isern, ya ha emitido un bando municipal en que alerta a la población de la «situación crítica por falta de agua» que se vive en la pequeña localidad. Des de principios del mes de agosto, los dos depósitos municipales no cuentan con registros buenos debido «a la pérdida de intensidad del agua que brota de la fuente de s’Ull de s’Aigo», explica Isern. Ello, añadido al incremento de consumo hídrico debido al aumento poblacional durante los meses de verano, ha provocado que el Ajuntament se vea obligado a lanzar la voz de alerta.

De momento, se ha prohibido el uso de agua potable para rellenar piscinas, regar huertos y jardines (especialmente césped y árboles), así como dar de beber animales de granja, limpiar terrazas y coches, y cualquier uso «estético» del agua como puedan ser las fuentes ornamentales.

«Si la situación empeora, no descartamos tomar medidas más contundentes», recalca el alcalde que emitió un bando municipal que anunciaba cortes de agua en determinadas zonas del municipio pero que todavía no ha aplicado. «La respuesta ciudadana fue de contención, por lo que no hemos aplicado cortes de agua en las parcelas de suelo rústico, aunque no lo descartamos si la situación empeora», añade Isern. En caso de que los niveles hídricos disminuyan se realizarán cortes en los diseminados de la calle del Mar, el Camí des Port y es Millar.