La playa de s'Arenal de Llucmajor cerrada al baño por la mala calidad del agua

La playa de s'Arenal de Llucmajor prohíbe el baño en sus aguas. Esta mañana el Ajuntament ha anunciado la medida tras las tormentas de ayer y la bajada de agua desde torrentes y algunas fincas que desembocan en la playa que han provocado que la calidad del agua no sea en estos momentos apta para el baño.



Esta decisión afecta solo a la playa de s'Arenal desde el torrente de Jueus y no a ninguna otra del municipio. Según confirma el Ajuntament, «la tarde de ayer ya se alzó la bandera amarilla tras detectar un ligero aumento de los valores que no permitirían el baño». Las analíticas pertinentes han confirmado estos valores, por lo que se ha optado por el cierre del baño.





La playa estará cerrada al baño durante todo el día de hoy. Mañana por la mañana a primera hora se llevará a cabo una nueva toma de muestra y analítica para determinar si la calidad ha mejorado o se debe continuar con el cierre.