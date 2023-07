Alternativa per Pollença ha manifestado que «es responsabilidad del Govern balear la recuperación y la mejora de las condiciones ecológicas así como la protección y el mantenimiento de la zona húmeda de L’Ullal y no puede depender de un grupo de especuladores a quienes no les ha salido bien especular con suelo rústico» .

El partido pollencí responde así a la iniciativa de los propietarios de unos terrenos situados en L’Ullal, una zona calificada como suelo rústico protegido, quienes han solicitado al Ajuntament un cambio en la planificación urbanística para construir una residencia, tal y como adelantó Última Hora. A cambio de esta inversión, los promotores ofrecen hacerse cargo de la recuperación del humedal. «L’Ullal es una zona que ya ha sufrido limitaciones por desecaciones, ya sea por motivos agrarios o por urbanizar y además, por la construcción de la segunda fase de la circunvalación del Port de Pollença», explica Alternativa.