La música recorrió este sábado todos los rincones de las Bodegas Macià Batle en una velada solidaria en la que la zarzuela se alió con la gastronomía para recaudar fondos destinados a la ONG Amics de la Infància, con los que se financian proyectos en Perú, Bolivia y la India para apoyar a niños y niñas en situación de pobreza. Esta décima edición del Concert de la Lluna a les Vinyes reunió a cerca de mil personas que disfrutaron con el repertorio musical ofrecido por la Orquestra Simfònica, dirigida por Pablo Mielgo; la soprano Marta Bauzà y el tenor Joan Lainez, un concierto que sirvió también de homenaje a Joseph Egger, promotor de la Simfònica, que falleció en noviembre de 2022.

Un momento de la velada vivida este sábado en las Bodegas Macià Batle. Foto: Laura Becerra

El Grup Trui realizó, un año más, un gran despliegue técnico en esta noche tan especial, en la que los asistentes disfrutaron también de un tast de productos locales: frutos secos de Almendras Capó, queso mahonés con DO de la empresa Mercadal acompañado por galletas Quely; sobrasada de porc negre de Can Company, una exquisita propuesta de Can Pintxo, deliciosas croquetas de Turquesa Catering; cocarrois, panades y ensaimadas del Forn de Ca na Teresa, helados de Fàbrica de Gelats de Sóller, los magníficos vinos Macià Batle y refrescos de Coca-Cola.