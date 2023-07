El polideportivo de Maria de la Salut ha renovado su imagen. A través de una subvención del departamento de Transició, Turisme y Esports del Consell de Mallorca, el Ajuntament de la localidad ha podido destinar 173.000 euros en obras y mejoras para la instalación municipal.

De esta manera, el proyecto de mejora ha contado con arreglos en todas las zonas del complejo.

Por una parte, la piscina municipal ha sido dotada con dos baños. Ambos totalmente adaptados y nuevos, ya que no se contaba con baños en la parte de la piscina. Además, se ha colocado también una pérgola fuera de ella para poder tener una zona de sombra. «De esta manera facilitamos y damos mucha más comodidad a los usuarios puesto que antes tenían que salir fuera para ir al baño o no podían reposar un rato a la sombra. Damos comodidad y valor a la infraestructura y al pueblo en general», defiende Jaume Ferriol, alcalde del municipio. Por último, en la zona de agua también se han llevado a cabo tareas de mantenimiento en la sala de máquinas donde se han cambiado elementos que permitirán un ahorro importante de agua. «Hacía años que estas instalaciones no recibían ninguna inversión por lo que era muy necesario llevarlas a cabo», matiza Ferriol.

Otra de las zonas en las que se ha actuado es el campo de fútbol. En él se han colocado gradas cubiertas para que los aficionados puedan disfrutar de los diferentes partidos, elemento con el que tampoco contaba el polideportivo anteriormente.

Finalmente, en el pabellón se han arreglado las luces que no funcionaban y se han sustituido todas por luces de bajo consumo lo que también supondrá un ahorro energético importante.

Desde el Ajuntament valoran «muy positivamente» está inversión y confían poder optar a nuevas subvenciones similares en el futuro para continuar el trabajo. «Tenemos aún mucho por ahcer. Queremos cambiar los focos del campo de fútbol, puesto que tienen una avería importante que implica cambiar toda la instalación y un coste aproximado de 60.000 euros, según los primeros presupuestos que ya hemos empezado a solicitar para el arreglo», matiza el alcalde. «Un municipio como el nuestro necesita de la ayuda de otras administraciones para realizar proyectos de envergadura como éste», matiza Jaume Ferriol.

El proyecto técnico y la dirección de obra, por su parte, han corrido a cargo del Ajuntament.