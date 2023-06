Expediente sancionador a la empresa de recogida de basura por «deficiencias graves»

El Ajuntament de Santanyí ha abierto un expediente sancionador a la empresa que se encarga de la recogida de basuras de todo el municpio por «deficiencias graves» y no cumplir con el contrato.

El departamento de Medi Ambient del Consistorio ha elaborado un informe en el que se especifica que la empresa ha cometido de manera reiterada una «falta muy grave» durante los meses de abril, mayo y junio por lo que a la recogida de residuos se refiere. Además, el mismo informe también recoge que se ha detectado el mal funcionamiento de los vehículos, que ocasionan daños en la vía pública lo que también se considera como una falta grave.

La apertura de dicho expediente ha sido notificado a la empresa concesionaria, FCC Medio Ambiente, y se han adjuntado un gran número de fotografías que acreditan todas y cada una de las infracciones. La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha explicado que «el Ajuntament ha tenido paciencia con los responsables del servicio, pero no podemos consentir lo que padece la ciudadanía. Hay una envidente falta de compromiso con el pueblo por parte de la empresa y el Ajuntament no pagará por el trabajo que no se realiza».

La regidora Bàrbara Xamena ha explicado que «los vecinos de todos los núcleos han visto como no pueden dejar las bolsas de basura en los contenedores porque están llenos o han comprobado que que el servicio puerta a puerta no se ha hecho. Cada día hay incidencias, que son notificadas inmediatamente a los responsables de FCC, pero no hacen el trabajo que, en muchas ocasiones, acaba haciendo la empresa municipal SEMDESA».

Una vez notificada la apertura del expediente de sanción, FCC deberá responder y corregir la situación. Aún así, desde el Ajuntament recuerdan que actualmente ya está en exposición pública el nuevo contrato del servicio de recogida selectiva puerta a puerta en todo el municipi de Santanyí.