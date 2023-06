El PI-Proposta per les Illes (PI) ha denunciado este vierenes en Porreres «la dejadez» de las instituciones en funciones, especialmente en el área de mantenimiento de carreteras del Consell de Mallorca. El conseller electo, Toni Salas, junto al regidor en funciones de Porreres, Toni Sastre, han lamentado la situación y han explicado que esta denuncia viene motivada «por situaciones que algunos de nuestros alcaldes y alcaldadesas han vivido estos días y nos han obligado a hacer pública la situación».

Así, por ejemplo, este problema se ha dado específicamente en una zona de Porreres y otra en Felanitx. En Porreres, para el mantenimiento y arreglo de la Ronda d'Es Cassó se llegó un acuerdo entre Ajuntament y Consell por el que el Ajuntament arreglara las pluviales y el Consell se encargaba del asfaltaje de la carretera. Una vez hecho el trabajo del consistorio, ahora el Consell «pone de excusa que no hay nadie que pueda dar la orden y no hay nada a hacer hasta que no entre un nuevo gobierno». Una situación que desde el PI consideran «una vergüenza y una negligencia».

Salas ha matizado que «es una vergüenza que vayas por la carretera que vayas encuentres hierbas que dificultan la conducción y ponen en riesgo la seguridad», que además ha insistido en que «el mundo no se para porque haya un cambio de gobierno. La gente continúa yendo a trabajar, comiendo y saliendo a la calle. No puede ser que este servicio quede parado porque los actuales dirigentes están en funciones y eso se traduzca en no hacer nada».

Para el PI, esta situación no sólo se da en el servicio de limpieza de carreteras sinó también en el mantenimiento general.