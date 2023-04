Más de 2.500 personas participan en la tercera edición de la feria Frikiday

La pasión por lo freaky está en boga. Selva congregó este domingo a más de 2.500 personas en la tercera edición del Frikiday, una feria dedicada a la ciencia ficción, el cómic y los videojuegos que se ha consolidado como cita obligada en el municipio de la serra de Tramuntana.

La plaza Major y el patio de Ca ses Blaies se llenaron de jóvenes y no tan jóvenes que no quisieron perderse la visita de los superheores tanto televisivos como de cómic. También hubo talleres de robótica, un pasaje del terror tematizado con la popular serie The last of us, videojuegos e incluso juegos retro de arcade.

Las actividades fueron gratuitas para los asistentes aunque también se realizaron sorteos para recaudar fondos par ala Associació d’Ajuda a l’Acompanyant del Malalt (ADDA). El alcalde, Joan Rotger, apuesta por esta feria que «ayuda a promocionar y dinamizar el pueblo y su tejido empresarial», señaló mientras recordaba que es una «oportunidad única» para los aficionados a la cultura friki.