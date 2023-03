El Ajuntament de Llucmajor presentó el miércoles en plenario su Plan Presupuestario para 2024, 2025 y 2026. Un plan que ha sido motivo de controversia con la oposición al reflejar una subida del 10% de tipo impositivo sobre el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) en caso de desequilibrio financiero.

Pese a esto, desde el Ajutament, el alcalde del municipio, Éric Jareño, matizó ayer que este plan «refleja un aumento de los ingresos, pero esto no quiere decir que se suban los impuestos. Se están trabajando en varias opciones, y el plan no deja de ser una estimación de un hecho que no es conocido. Por la tanto, por ahora no se subirá ningún impuesto». Además, recalca que «de hecho, hemos bajado todos lo que hemos podido durante estos cuatro años».

Una afirmación que no comparten desde el grupo en la oposición Llibertat Llucmajor, quién ha denunciado la subida y cuyo portavoz, Alexandro Gaffar, explicó que «esta legislatura sí se han subido los impuestos, en especial la contribución de las basuras». «Pero aún es más grave que en secreto, callando frente a los votantes, aprueben un plan general de presupuestos que incluye una subida del 10% del IBI. En una situación de superávit, con 44,5 millones de euros de remanente no tiene sentido subir impuestos», aseguró Gaffar.

En este mismo sentido, el regidor del PSOE en la oposición, Jaume Oliver, asegura «que el futuro contrato de recogida de basuras se quiere aprobar con el dinero del superávit y no con los presupuestos generales, por lo que dejará al Ajuntament en una situación financiera terrible de cara a los próximos años. Eso hará que, o bien se reduzcan servicios o, como ellos mismos indican, se suban impuestos», asegura.

Oliver añadió que «en la legislatura 2015-2019 dejamos las cuentas saneadas y este equipo de gobierno ha llevado a cabo una gestión deplorable que dejará al pueblo hipotecado para el futuro». Por su parte, desde Més per Llucmajor, su portavoz, Miquel Serra, considera que «el Ayuntamiento de Llucmajor ha cerrado el 2022 con 10.000.000 € de superávit y 40.000.000 € en el banco, por lo que no tiene ningún sentido hablar de subir impuestos».

Aumento del gasto

Por otro lado, aunque el presupuesto de este año aún no está aprobado, el Plan Presupuestario también contempla un incremento de casi 4 millones de euros en las cuentas del 2024 respecto a las del 2023. Una subida del gasto que deberá compensarse para mantener el equilibrio presupuestario. Según el Plan presentado, una medida para hacerlo puede ser la subida del IBI aunque el equipo de gobierno insisten en que «nuestra idea es continuar con la línea de bajada de impuestos y conseguir la compensación económicas a través de otras fórmulas».