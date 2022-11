Buscan al dueño de una alianza perdida en una playa de Mallorca.

Tiziana Chiappetta es una niña de 8 años que buscaba tranquilamente cangrejos en la playa, lo que nunca se imaginaba es que lo que iba a encontrar sería una alianza de boda. El pasado domingo, sobre las 14 horas, la pequeña estaba jugando por las rocas del Club Náutico de Palmanova y encima de una de las piedras, junto a una farola, halló el anillo de oro. En su interior está grabado el nombre de Silvia y la fecha de la boda. Desde entonces su única ilusión es encontrar a su dueño para devolvérselo.

Su padre, Cristian Chiappetta, ha explicado que tiene dos hijas y que siempre les ha enseñado que no hay que coger las cosas del suelo que no son suyas. Por eso, en el momento en el que la pequeña, que estudia en el colegio Son Pisà, vio la alianza fue corriendo hacia él y le dijo: «El señor debe estar muy triste, hay que devolvérselo». A partir de allí iniciaron una campaña de solidaridad por las redes sociales para localizar al propietario. «En instagram han contactado varias personas con nosotros. Una tal Silvia que no adivinó la fecha, también una Silvana y ahora estamos pendientes de una familia de un hotel de Santa Ponça», ha comentado.

Lugar en el que se encontró la alianza.

Ahora piden que cualquier persona que crea que pueda conocer al dueño de la alianza o que pueda ser suya debe ponerse en contacto con Cristian a través de su instagram @bocachiappe. Eso sí, la única condición para que el anillo sea entregado a su propietario es que adivine la fecha que tiene grabada en su interior.