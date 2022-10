El exalcalde de Pollença y actual regidor de Urbanisme, Tomeu Cifre, no solo no paralizará las obras de reconstrucción del hotel Formentor, demolido integramente en los últimos meses, sino que reta a la oposición a que «hable claro» y «si no quieren que se reconstruya que sean valientes y lo digan». Cifre responde así al escrito registrado este lunes 17 de octubre por la coalición Junts Avançam que exige la paralización inmediata de las obras y la apertura de un expediente sancionador.

Junts lleva meses cuestionando la legalidad de las obras que se ejecutan en la parcela del hotel desde que el Ajuntament de Pollença concedió en junio de 2021 y en mayo de 2022 las licencias de reforma integral y de reforma y ampliación del establecimiento con todos los informes favorables. Pone en duda que la demolición integral del edificio original que se ha llevado a cabo esté amparada por dichas licencias.

Tanto la propiedad como el regidor de Urbanisme de Pollença justifican la demolición de la estructura original en los «problemas de aluminosis y de cimentación» que presentaba. El principal escollo radica en que la normativa urbanística en Formentor está suspendida por orden judicial (a raíz del caso de Villa Cortina) por lo que solo está permitido otorgar licencias de reforma, pero no de nueva construcción.

Antes de conceder la licencia de ampliación el proyecto tuvo que recibir el visto bueno de Turisme ya que las obras se amparan en el artículo 7 de la Llei 2/2020 de reactivación económica que permite excepcionalmente conceder la licencia de reforma de establecimientos turísticos para la incorporación de nuevos equipamientos como SPAs o salas de congresos, encaminados a la desestacionalización, siempre que no impliquen un incremento de plazas turísticas. En el caso de Formentor el futuro Four Seasons no solo no incrementará su número de alojamientos sino que este se verá reducido ya que apuesta por una mayor calidad. Tras la reconstrucción se prevé que el Formentor tenga 112 unidades de alojamiento y 249 plazas.

Turisme dio el visto bueno hace ahora una semana al proyecto modificado de reconstrucción integral sin entrar a valorar la demolición porque no es de su competencia. El regidor de Urbanisme de Pollença, Tomeu Cifre, ha asegurado este martes que el viernes la propiedad registró también en el Ajuntament el proyecto modificado «que ha sido consensuado con los técnicos». «Ya han presentado la documentación del proyecto modificado que esta semana quedará informado. No queremos causar un perjuicio a la empresa paralizando las obras antes de tener el informe», dice Cifre.

El regidor de Urbanismo carga contra los partidos de la oposición. «Tienen una obsesión en retrasar esta obra estratégica y fundamental para Pollença, la demolición responde a un tema estructural justificado. Si el hotel se ha demolido, ¿cuál es el objetivo de la oposición? ¿Que no se haga el hotel? A ver si son capaces de decirlo, que sean valientes», dice. En opinión de Cifre «no tiene porqué haber sanción a la propiedad porque lo que ha presentado no es un expediente de legalización de la obra sino de modificación de un proyecto que se ajusta a la normativa».

El portavoz de Junts, Miquel Àngel March, ha respondido este miércoles al órdago del regidor de Urbanisme: «El tema aquí no es que nosotros digamos si se tiene que reconstruir o no, es un tema de legalidad estricta. Todos somos iguales antes la ley y hay que evitar que se produzca un trato de favor por ser quienes son. Hay que abrir un expediente y no permitir que sigan las obras hasta que tengan las licencias respectivas».