Al fin se ha abierto el castillo de Santueri. La ‘excusa’ de la pandemia parece que ya no sirve para mantener la fortificación cerrada y la propiedad ha optado por reabrirla. Ahora falta saber el estado de conservación del conjunto. Hace unos meses, Bloc per Felanitx pidió la expropiación del castillo por su mala conservación al ser un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural. Con la que ha caído, las administraciones pensarán que no es el mejor momento.