Endavant critica el retraso en el servicio de playas y el alcalde de ses Salines culpa a Costas

Endavant per ses Salines y la Colònia de Sant Jordi (en la oposición) ha denunciado el retraso en la licitación de servicios de las playas de la Colònia y el alcalde, Juan Rodríguez, culpa a Demarcación de Costas de poner trabas y retrasar las autorizaciones previas para poder sacar a licitación estos servicios. El portavoz de Endavant, Bernat Roig, critica que «durante el mes de febrero, las playas de la Colònia ya empezaban a tener hamacas y sombrillas para dar servicio a los primeros hoteles que abren, pero este año nos encontramos con que el Ajuntament no ha iniciado ni siquiera el proceso de licitación, por lo que no se sabe cuándo habrá hamacas, sombrillas o chiringuitos». Roig lamenta la «dejadez total del equipo de gobierno» al que tacha de hacer «una política antiturística».

El alcalde explica que la situación se debe a que «aún no hemos recibido las autorizaciones de Demarcación de Costas» a quien acusó de poner «muchas trabas para renovar las explotaciones». Rodríguez recuerda que «enviamos toda la documentación a Costas en diciembre y se nos contestó que faltaba un proyecto específico de las balizas y un informe de compatibilidad ambiental con las especies marinas, una cosa nunca vista antes». El Ajuntament de ses Salines ha entregado toda la documentación a Costas este lunes, según confirmó el mismo organismo supramunicipal, que avanzó que hasta abril no se tendrán las autorizaciones. El alcalde lamenta las críticas de Endavant y las tacha de «oportunistas» porque «lo que podrían hacer es ayudar en lugar de poner trabas».