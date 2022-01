El nuevo hotel Formentor triplicará su plantilla hasta llegar a los 460 empleados

El futuro Hotel Formentor Four Seasons Mallorca at Formentor triplicará la plantilla del antiguo establecimiento y alcanzará los 460 empleados directos. Fuentes de la nueva propiedad han confirmado este extremo y además han señalado que los trabajadores del Four Seasons «se beneficiarán de unas condiciones laborales como mínimo un 20 por ciento por encima del actual convenio al elevar su cualificación». Por lo que respecta a la plantilla del antiguo hotel indican que «se mantiene en su totalidad mientras se ejecuta la reforma del establecimiento».

La principal razón que esgrimen los nuevos propietarios del hotel se basa en «la voluntad de posicionar Mallorca como destino de lujo y de atracción de turismo de calidad, por encima de la cantidad, debido a su exclusividad». Este posicionamiento «implica elevar los estándares de calidad que hasta ahora se habían prestado en el hotel» y una de las consecuencias será el incremento de la plantilla. Integración paisajística Otro de los frentes de la nueva propiedad del hotel Formentor se encuentra en los criterios ambientales que sigue el proyecto. «El propósito de la reforma es el de revitalizar el hotel implementando iniciativas punteras en materia de sostenibilidad para preservar y proteger el hábitat que rodea la península de Formentor», subrayan. No en vano, «el proyecto está diseñado para que el nuevo hotel Formentor sea el más sostenible de Mallorca, acreditado por la certificación medioambiental Leadership in Energy & Environmental Design Gold (Leed Gold)». Se trata de un sello exclusivo que certifica el uso de materiales y prácticas sostenibles durante todo el proceso de construcción del edificio, la adecuación de la parcela donde se ubica y la eficiencia en el uso del agua y la energía. La propiedad defiende también que «el nuevo Hotel Formentor es un proyecto de Mallorca y hecho realidad por talentos de la Isla, con el objetivo de favorecer la integración paisajística y aumentar la sostenibilidad del proyecto». De esta manera, SCTEstudio de Arquitectura está involucrado en la ejecución de la reforma;Grupo Ferrá es una de las constructoras;la consultora Reolid supervisa la eficiencia energética del establecimiento y Podarcis es la auditora medioambiental que revisará la protección del entorno en el ámbito de la Xarxa Natura 2000 de la Península de Formentor durante la ejecución de las obras.