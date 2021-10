Patrimoni ordena ahora proteger el hotel Formentor después de tres meses de obras

Tres meses después del inicio de las obras de reforma integral del hotel Formentor (incluida la demolición de los interiores para que todas las habitaciones tengan vistas al mar) Patrimoni ha enviado un informe al Ajuntament de Pollença exigiendo que catalogue el edificio incluyendo «como mínimo» todos los espacios interiores y exteriores conservados del histórico hotel.

«Más allá de los posibles aspectos constructivos, Formentor y su hotel son una parte sustancial de la reciente historia social, cultural y económica de la Isla. Por este motivo, al margen de las características estrictamente físicas, este establecimiento hotelero presenta unos valores culturales y una significación simbólica como un establecimiento hotelero emblemático de primer orden a nivel internacional que le confieren una singularidad especial y lo hacen merecedor de su incorporación en el catálogo», dice Patrimoni Históric en su informe del 8 de septiembre.

Las reacciones no se han hecho esperar. «Todo lo que está pasando con nuestro catálogo (no solo lo del hotel) es un despropósito por parte de Patrimoni que no garantiza ninguna protección de los bienes de Pollença. El catálogo de Patrimoni lleva 15 años en tramitación superando todos los filtros y ahora nos obligan a hacer prácticamente un catálogo nuevo rehaciendo 140 fichas», dice el alcalde, Tomeu Cifre. «Patrimoni no es sensible a la protección. Busca la perfección y la perfección no existe», lamenta.

Hoy por hoy, con el informe contrario del Consell ninguno de los elementos del catálogo queda protegido. Tampoco entra en vigor la declaración del ámbito del centro histórico como un elemento de interés paisajístico. «Es una irresponsabilidad total», dice Cifre.

Sobre el hotel el alcalde muestra su sorpresa por la llegada de la petición tres meses después de que él mismo firmara la licencia y comenzaran los trabajos de demolición interior. «No se entiende que no dijera nada antes y que ahora que pida la protección cuando ya no queda nada en el interior». La propiedad del hotel rechazó este viernes comentar la resolución de Patrimoni. Cabe recordar que, al margen de la reforma integral que ahora se ejecuta y que mantiene el exterior del edificio intacto, la propiedad tramita una licencia de ampliación del complejo amparándose en la ley de reactivación económica. Turisme dio luz verde hace meses a la ampliación.

Edificio emblemático. El Consell exige ahora al Ajuntament que proteja el hotel Formentor en su catálogo incluyendo «como mínimo» todos los espacios interiores y exteriores conservados del histórico hotel. En junio el Ajuntament aprobó la licencia de reforma integral de todo el interior del complejo.