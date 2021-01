La Policía Local de santa Margalida protagoniza una sonora protesta contra los recortes en la plantilla

Unos 25 vehículos motorizados participaron anoche en una manifestación de la Policía Local de Santa Margalida en protesta por el recorte presupuestario aprobado por el equipo de gobierno (Convergència-PP). Un recorte que suprime siete de las 38 plazas de agentes previstas en los presupuestos anteriores a los de 2021, y «que limita la consolidación de una plantilla que ya es muy inferior a la que necesita el municipio», señalan los representantes sindicales del Cuerpo.

La protesta arrancó a las siete y media de la tarde desde la Plaça de s’Abeurador, para hacer un recorrido a golpe de claxon por las calles del centro urbano, incluido el Passeig des Pouàs, donde está ubicada la casa consistorial y en la que, paralelamente, el alcalde daba por aprobados los recortes con los votos a favor del equipo de gobierno (Convergència - PP) y el voto en contra de la oposición (SUMA y CPU). Unos pocos agentes hacían guardia junto a la Guardia Civil ante la sede del Ajuntament de Santa Margalida, aunque no hubo ningún incidente y la manifestación estaba autorizada. El resto de policías de la plantilla participaron en la ruidosa protesta, que sacó a los vileros a sus balcones y ventanas. Los vehículos lucieron lemas contra las condiciones laborales de los agentes, mientras que las palmeras y mobiliario urbano aparecían empapeladas de «esquelas» por «la inminente pérdida de servicios de los ciudadanos del municipio».

Pese a que hace unas semanas el alcalde, Joan Monjo, y los representantes sindicales de la policía acordaron iniciar negocaciones de cara a mejoras salariales y de organización a cambio de que los sindicatos no impugnaran los presupuestos por no haber tratado este asunto en una mesa de negociación, ayer las posturas se distanciaron. Monjo y el PP desestimaron las alegaciones presentadas por los sindicatos contra la supresión de estas plazas. «La plantilla ha mermado en la última década y no es suficiente para cubrir la seguridad en el municipio los siete días y todo el año», apunta el represenante sindical Miquel Cloquell. Y alertan de que la situación se agravará con el traslado solicitado por otros agentes y por las bajas. En cambio, el pleno aprobó por unanimidad una moción de SUMA en la que se insta a formar un equipo de trabajo para mejorar la situación de la Policía Local.