XMaria y PP fuerzan un pleno extraordinario para aprobar las cuentas que ya rechazaron

Continúa el revuelo político desatado en el seno del Ajuntament de Maria tras el anuncio de la agrupación local XMaria y el PP sobre su acuerdo para presentar una moción de censura y desalojar a Biel Mas (PI) de la alcaldía. Los promotores de la moción de censura, que la semana pasada tumbaron los presupuestos municipales de 2020 al votar en contra, han rectificado su posición y han anunciado que permitirán al pacto de gobierno (PI y PSOE) aprobar las cuentas municipales en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes.

En esta nueva sesión tanto PP como XMaria tienen intención de abstenerse. Este cambio de estrategia se debe a la existencia de una subvención de 560.000 euros procedente de la Borsa d’Allotjament Turístic que la Conselleria de Turisme ha preotorgado al Ajuntament de Maria para financiar un proyecto de asfaltado y señalización de caminos del municipio con el fin de crear rutas cicloturísticas.

Un proyecto en peligro

Esta importante inyección económica está sujeta a que el Ajuntament cuente con unos presupuestos aprobados en los que se refleje su compromiso a aportar 116.000 euros al proyecto y los plazos vencen a finales de septiembre, aunque el Ajuntament ha solicitado una prórroga de un mes.

Ambos partidos opositores acusan a Mas de «haber pedido la prórroga de solo un mes con la intención de que no lleguemos a tiempo, porque por lo general se pueden pedir hasta tres meses de prórroga» señala el portavoz del PP, Jaume Ferriol.

Por su parte, Bernat Quetglas, actualmente sin acta de concejal y propuesto para ocupar la alcaldía tras la moción de censura, reconoce que los plazos son muy ajustados. «La semana pasada votamos contra los presupuestos porque no nos gustan, pero al pedir la prórroga de un mes el alcalde pone en peligro la subvención de Turisme; por eso hemos decidido aprobar estas cuentas y cuando gobernemos, tiraremos de modificaciones de crédito». Ferriol, por su parte, añade que «estos presupuestos no incluyen obras que el pueblo escogió en una consulta popular, como dotar de alcantarillado la calle Es Pujolet y construir un paseo hasta el cementerio, además de la subida de sueldo prometida al personal municipal». El alcalde por su parte ha aceptado la propuesta de la oposición y ha convocado el pleno para el lunes a las 20:30 horas. «La prórroga de un mes es lo que se acordó en la Junta de Portavoces; si vuelvo a presentar los presupuestos es porque me quiero ir tranquilo, no podría dormir si hubiera dejado perder una subvención tan importante por una moción de censura que solo se debe a razones partidistas y rabias personales», concluye Mas.

Bernat Quetglas, de suplente en las listas de XMaria a futuro alcalde

u El futuro alcalde de Maria, si prospera la moción, fue concejal del PSOE de 1991 a 1995. Tras su ruptura con el partido se presentó en 2019 como primer suplente en la lista de XMaria. Para que tome acta de concejal, renunciarán 8 personas. También tendrá dedicación exclusiva.