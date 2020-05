Manacor habilitará líneas de ayuda para pequeñas y medianas empresas locales

El Ajuntament de Manacor habilitará ayudas directas para pequeñas y medianas empresas del municipio en cuanto tenga la seguridad jurídica de que la medida se puede llevar a cabo.

El alcalde Miquel Oliver explicó, durante el pleno del lunes, que «trabajamos en la redacción de las bases para la convocatoria de ayudas y en la modificación de los presupuestos municipales para habilitar una partida económica».

Aún así, el Consistorio esperará a disponer del documento jurídico y oficial que confirme que el lanzamiento de estas ayudas es totalmente legal, al igual que se ha hecho con la derogación de la tasa de ocupación de la vía pública.

Aunque un gran número de ayuntamientos de Mallorca anunciaron hace semanas que no cobrarían la tasa de ocupación de la vía pública a bares y restaurantes, el Ajuntament de Manacor no informó sobre la medida hasta el lunes a mediodía que obtuvo el visto bueno jurídico. «A las 12 horas de hoy –por el lunes– no hemos tenido la certeza jurídica de que era posible la derogación de esta tasa y en cuanto lo hemos sabido se ha hecho público», según palabras de Oliver.

La derogación de la tasa de ocupación de la vía pública en el municipio tendrá carácter retroactivo a partir del 1 de enero de este año y la medida tiene el objetivo de «favorecer la reactivación del municipio en unos momentos tan complicados como estos», según palabras del regidor de Ocupació de la Via Pública, Carles Grimalt.