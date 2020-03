Los vecinos de Pollença convocan una marcha para reclamar que se asfalte el Camí Vell de Lluc

Los vecinos del Camí Vell de Lluc han convocado una marcha reivindicativa el domingo 22 de marzo para exigir al Consell que asfalte el tramo de la carretera vieja de Lluc, comprendido entre el Pi de Son Grua y la Empaltada donde en septiembre de 2018 la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat probó una técnica innovadora de rehabilitación del firme que ha resultado «fallida».

El Consell invirtió 180.000 euros en aplicar esta técnica pionera que reciclaba el asfalto ya existente triturándolo y mezclándolo con un 7 % de cemento y conglomerados hidráulicos. Las quejas vecinales se dispararon antes incluso de la finalización de las obras. Las fuertes lluvias de ese otoño empeoraron todavía más la vía.

Los vecinos recogieron en dos días 600 firmas para pedir al Consell que modificara el proyecto. Ahora se anuncia una nueva prueba piloto de 200 metros de longitud. El Consell defiende que «es un método caro y eficaz», pero los vecinos consideran que el proyecto es «insuficiente» teniendo en cuenta que la vía mide 2,5 kilómetros.

La marcha reivindicativa partirá del Pi de Son Grua a las 10.30 horas y cuenta con el apoyo explícito del alcalde Tomeu Cifre (Tots) que considera una «perversión» que el Consell «fue quien quitó el asfalto que había y ahora como la Ley de Caminos no permite impermeabilizar carreteras no asfaltadas no quiere volver a asfaltar». Fuentes del Consell aseguran que lo que se intenta es «evitar el asfalto en una zona sensible».