Pintadas turismofóbicas en es Trenc

Es Trenc no es ajeno a los actos de turismofobia que en los últimos años se están dejando ver en Mallorca.

Este viernes, los bunkers de una de las playas más visitadas y valoradas de la isla han amanecido con pintadas en contra de los turistas.

Tourist, posidonia is better than you o Tourist, murderer of the island son algunas de las frases que han sido escritas sobre los muros.

La alcaldesa de Campos, Xisca Porquer (PP), ha manifestado su indignación sobre lo sucedido. Com a batlessa de Campos i com a Xisca Porquer em sent molt trista i indignada. Crec que els mallorquins i sobre tot els campaners no ens mereixem això! , ha manifestado a través de las redes sociales. Y continúa diciendo: Fins aquí hem arribat! Ens hem aixecat amb aquests actes vandàlics atemptant contra el patrimoni d'aquest poble. És manera això de defensar la posidònia fent malbé la nostra imatge i volent treure defora a una part de la gent que aporta ingressos a les nostres illes? La majoria dels campaners deim SÍ al TURISME DE QUALITAT. Ja està bé!