«No es verdad lo que dice el atestado, la policía me tiró al suelo». Así se defiende José Luis Aparicio, el DJ de la Revetla dels Sants Màrtirs, organizada por Més, Esquerra Unida y Sumar, que denuncia que «se está magnificando y sacando de contexto lo que ocurrió el día de la fiesta», el pasado 19 de enero. Aparicio, conocido como 'el Alcalde de la Noche', ha querido dar su versión después de que el PP anunciara el miércoles que iba a presentar una moción en el pleno para que el Ajuntament de Palma condene públicamente un tumulto en el que fue agredido un policía, e inste al equipo de gobierno a emprender acciones legales contra los responsables, según la versión de los populares.

Aparicio quiso aclarar que «llevo quince años actuando como DJ en el día de la Revetla y no había visto nada así en la vida. En realidad no pasó nada, era una noche preciosa. Vino la Policía y me dijo que tenía que apagar, porque ya había llegado la hora de finalización de la fiesta», a las tres de la mañana. El DJ asegura que «nunca tardo más de cinco minutos. Estaba sonando Sor Tomaseta y fui a poner la canción con la que cierro todas las sesiones, Over the Rainbow, e iba a coger el micrófono en ese momento para despedirme de todos los asistentes».

Según la versión del DJ, «no es cierto que fuese a incitar a los asistentes contra la policía. Fueron los agentes los que me tiraron al suelo sin que yo pudiera decir ni una palabra. Al ver que me habían derribado, alrededor de quince o veinte asistentes empezaron a protestar y se armó un tumulto».

José Luis Aparicio, un veterano de las fiestas de Palma, lamentó que «la Policía venía buscando problemas. Ya en la plaza había una docena de policías con pasamontañas cuando no hubo ni un incidente en una plaza en la que acudieron alrededor de 4.000 personas». Afirma que ha actuado como DJ diez años en la Plaça des Mercat y otros cinco en la de Santa Eulàlia, siempre contratado por Esquerra Unida, «y éste ha sido el único año en el que se ha liado».

Aparicio lamentó que «el atestado policial está lleno de irregularidades e inexactitudes. Los policías actuaron movidos por una intransigencia total. No sé si fueron tan estrictos en otras plazas pero allí con nosotros estaba a la unidad de intervención».

Mientras, durante el debate de la moción del PP, el portavoz ‘popular’ Llorenç Bauzá hizo un relato de los hechos en el que aseguró que el DJ habría tratado de amedrentar a uno de los agentes diciéndole: «Prepárate, me voy a encargar de que no vuelvas a llevar este uniforme». Un segundo implicado fue identificado por sujetar a uno de los policías para permitir que otros pudieran escapar y mezclarse entre la multitud.

La izquierda criticó la maniobra del PP de «instrumentalizar» este asunto en el pleno, con un texto que además pedía la comparecencia de los regidores de Més. El secretario tuvo que matizar que el reglamento sólo prevé comparecencias de miembros del equipo de gobierno, pero la moción se votó igualmente y fue aprobada con los votos de PP y Vox.