El PP de Palma llevará al pleno de mañana un episodio durante la Revetla alternativa de Sant Sebastià organizada por Més, Sumar y Esquerra Unida. El portavoz del grupo municipal popular, Llorenç Bauzá, ha anunciado una moción de urgencia con la que pretende que el pleno condene públicamente un tumulto en el que fue agredido un policía, e inste al equipo de gobierno a emprender acciones legales contra los responsables. Hay dos personas identificadas, a las que se atribuyen varios delitos.

Los hechos tuvieron lugar en la plaça del Mercat de madrugada, cuando se celebraba la Revetla Màrtirs Residents. Según el atestado policial, cuando ya pasaban de las 03.00 horas y la música continuaba, una pareja de agentes se acercó al DJ para decirle que tenía que acabar. El músico le pidió que le dejara poner una última canción y los policías aceptaron y se marcharon a controlar otra plaza. Siguiendo con el relato del informe, cuando los funcionarios regresaron, ya pasado un cuarto de hora, la fiesta se mantenía en marcha; entonces los agentes ordenaron paralizar la fiesta y el DJ se negó.

La documentación policial recoge que el DJ cogió el micrófono diciendo al público que la Policía les quería echar, encendiendo los ánimos; y que algunos presentes comenzaron a proferir insultos y cánticos que seguidamente derivaron en lanzamiento de botellas y latas mientras la Policía se llevaba al DJ. En ese tumulto uno de los policías fue alcanzado por una botella en la cabeza.

El atestado también refleja que la portavoz de Més, Neus Truyol, se identificó ante los agentes junto a otra persona del grupo municipal y medió para evitar la detención y finalizar el servicio. El subinspector al mando decidió no practicar el arresto puesto que el DJ estaba plenamente identificado, de modo que lo dejaron en libertad. Desde Més han defendido que «las personas de la organización presentes intervinieron de manera responsable y diligente para contener la situación y evitar que los incidentes fueran a más», y que esa «fue clave para cortar de raíz los incidentes».

Con todo, más tarde la Policía tuvo que regresar a la plaça del Mercat porque un grupo de personas se disponía a reiniciar la fiesta poniendo música. Además del pinchadiscos, la Policía identificó a otra persona del público como presunta responsable de los hechos. El atestado se instruye por posibles delitos de desobediencia, resistencia grave a la autoridad,atentado a agentes de la autoridad, contra el orden público y leve de lesiones. Dentro de la investigación ya se han solicitado imágenes de cámaras de seguridad para tratar de localizar a otros atacantes.

Comparecencia

Al margen de la condena del pleno, la moción del PP solicita que los responsables de Més per Palma en Cort comparezcan ante la Comisión de Servicios a la Ciudadanía para dar explicaciones «como partido político». Para ello, plantean una convocatoria extraordinaria de la comisión. Con todo, cabe reseñar que, para este mecanismo de control, el reglamento municipal sólo habla de comparecencias del equipo de gobierno y de titulares de órganos directivos del Ajuntament, y no de la oposición.

Més, por su parte, se ha desvinculado del altercado: «Nuestra prioridad es siempre garantizar un ambiente de convivencia y respeto en los espacios públicos, especialmente en una celebración tan emblemática para la ciudad. La violencia no tiene cabida en nuestra sociedad ni en el ideario de Més per Palma, que siempre ha defendido la convivencia, el respeto y la participación democrática. Por eso, rechazamos cualquier intento de instrumentalizar estos hechos y reiteramos que si la situación no fue a más, fue gracias a la intervención responsable de las personas de la organización».