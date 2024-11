El Ajuntament de Palma ha aplazado el desahucio de las familias que viven en el parque de Son Malferit y que estaba previsto para este viernes. El alcalde Jaime Martínez se reunirá el lunes con la familia afectada que cuenta con dos niños, uno de 14 y el otro de cuatro años y que están escolarizados en centros de la zona.

La pareja afectada, María y Ramón, se han acercado hasta el pleno municipal que se celebrar este jueves, acompañados de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), en plena cuenta atrás antes de tener que dejar su residencia en los últimos cuatro años. «Insistimos: no nos negamos a pagar un alquiler. Pero es que en las habitaciones no aceptan niños. Buscamos un terreno donde poder vivir en una caravana pero con la nueva normativa aprobada no sabemos qué hacer ahora mismo», cuenta María, que no puede evitar los nervios cuando se encuentra a unas pocas horas de tener que desalojar las casetas de herramientas en las que ha vivido estos años.

María y Ramón señalan que han tenido un encuentro con técnicos de la regiduría de Afers Socials pero «nos ofrecen ir a los niños a un albergue durante seis meses. Allí tenemos que dormir vestidos e intentando que no nos roben nada. Es impensable esto para los niños».

La regidora de Afers Socials, Lourdes Roca, ha salido del pleno para reunirse con la pareja afectada y así buscar una alternativa alojativa de urgencia. Hasta el momento se ha conseguido retrasar el lanzamiento hasta la reunión con Martínez.

Esta familia, junto con otra formada por una mujer de 62 años que vive con su hijo y su nieto, vive desde hace cuatro años en el parque de Son Malferit ante la imposibilidad de encontrar una vivienda a un precio asequible. Ambos trabajan, él como afilador y ella limpiando en casas aunque sus jefes se niegan a hacerle contrato. Además, los fines de semana tiene un puesto en los mercadillos para obtener más ingresos. El hecho de contar con hijos menores de edad les ha supuesto un problema a la hora de encontrar un alquiler.