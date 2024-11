Los presupuestos del Ajuntament de Palma para 2025 han superado este lunes su primer trámite en un pleno extraordinario. Ya han quedado aprobados de forma inicial y ahora continuarán su tramitación hasta la aprobación definitiva el 23 de diciembre. Como estaba previsto, sólo se han incorporado las autoenmiendas del PP (que incorporan demandas de Vox y recuperan y amplían la partida para atención a la violencia de género en la Policía Local), así como una enmienda de Unidas Podemos para dotar con 14.000 euros el Diumenge de l'Àngel. Finalmente, los fondos para la organización de la fiesta saldrán de una partida de gratificaciones de horas extraordinarias de las elecciones europeas. Vox se ha abstenido en la votación de esta enmienda argumentando que l'Àngel «se ha convertido en una fiesta pagana y reivindicativa».

De este modo, PP y Voy han hecho valer su mayoría para tumbar prácticamente todas las enmiendas de la izquierda, que entre otras cuestiones pedía un plan de compra pública de vivienda para ampliar el parque social, partidas para adaptación al cambio climático en zonas inundables y más inversiones en los barrios, limpieza y movilidad. También planteaban nuevos impuestos para viviendas vacías, un recargo municipal a la ecotasa y revertir las rebajas de impuestos del PP.

Durante el debate, la titular de Hisenda, Mercedes Celeste, ha sostenido que el proyecto de presupuestos, de 605 millones, «llevará a Palma a volver a ser la mejor ciudad del mundo». La concejal ha destacado el incremento de personal y la rebaja fiscal que entra en vigor en 2025. También ha resaltado inversiones como la reforma de la Plaça Major, que se adjudicará el próximo año, acusando a la izquierda de haber dejado «un cadáver urbano vergonzoso». En esa línea, culpó a la oposición de su «política de desdotación" de plantilla y del «colapso en las licencias urbanísticas». Ante las quejas por la falta de inversiones para edificar vivienda pública, Celeste afeó a la izquierda haber convertido el Llevant de Palma en una zona de «vivienda de alto standing, el segundo Son Vida en Palma».

Mientras, Vox ha defendido su estrategia de no presentar enmiendas para que sea el PP el que haga suyas sus demandas. «El pacto nos sitúa en una posición diferente, se ha hecho una elaboración conjunta de los presupuestos, que aunque no deja de ser complicado, nuestras aportaciones no tienen por qué venir vía enmienda. Debería ser sencillo de entender para partidos que siempre han necesitado de otros para gobernar», ha sostenido la portavoz de Vox, Gari Durán. La regidora también ha afirmado que todo lo que han negociado «beneficia por igual a todos los ciudadanos de Palma" aunque no suscriban «100%» el proyecto presentado por el PP. «Hubiéramos querido mayor dotación económica para Benestar Social en relación con la vivienda», ha dicho Durán.

Las enmiendas aprobadas este lunes corrigen la supresión de la partida para asistencia psicológica a víctimas de violencia de género en la Policía Local. En la bancada de la izquierda todavía resonaba la comparecencia de apenas un minuto del regidor de Seguretat Ciutadana, Miquel Busquets. «Pidan disculpas y den explicaciones. No puede ser que salga el alcalde a hacer como si no hubiera pasado nada. Están intentando hacer creer a la ciudadanía que nada de esto pasó», ha protestado Lucía Muñoz. La oposición ha vuelto a pedir la dimisión de Busquets.

Sobre el asunto de la Policía Local, la socialista Angélica Pastor ha sido particularmente dura con el primer teniente de alcalde, Javier Bonet: «No ha dado usted la cara y ha intentado parecer el bueno de la película diciendo que fue un error». La regidora de Benestar Social, Lourdes Roca, ha contraatacado con el escándalo por las denuncias contra Íñigo Errejón, reclamando a Més y Unidas Podemos que pidan disculpas «por el comportamiento de su compañero». «Ustedes mantienen de vicepresidente a Toni Costa, un encubridor de la violencia de género en el Govern», ha respondido Muñoz, agitando el caso del exgerente del Ibetec.