«Estupefactos». Así se han quedado los regidores de la oposición esta mañana cuando el concejal de Seguretat Ciutadana, Miquel Busquets, ha despachado en apenas un minuto su comparecencia por la polémica en torno a la atención a víctimas de violencia de género en la Policía Local, al término de la comisión de Servicios a la Ciudadanía este jueves. De este modo ha eludido contestar a las preguntas de la oposición, que buscaba aclarar por qué se eliminó inicialmente ese servicio en la Policía en el presupuesto y cómo y por qué se rectificó.

El PSOE había planteado esta comparecencia con carácter urgente y en la solicitud ya había hecho constar las 11 preguntas que pretendía formularle. Entre ellas, si el alcalde, Jaime Martínez, o el resto de la Junta de Govern estaban o no informados de la decisión de eliminar el servicio de atención a víctimas en la Policía, o cómo se gestaron tanto el comunicado oficial que corroboraba ese cambio de funcionamiento como la rectificación posterior. También se preguntaba al regidor por la supresión del circuito de Policía Local sobre violencia de género dentro del programa de PalmaEduca, y si se están pagando horas extra a los agentes que atienden a las víctimas de violencia machista.

Tras la intervención del portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, era el turno del concejal. En su parlamento se ha limitado a señalar (leyendo un discurso previamente preparado) el «histórico incremento» en el presupuesto de Seguridad Ciudadana para 2025 y el «firme compromiso en la lucha contra la violencia de género». «Reitero el compromiso del equipo de gobierno en prestar y seguir prestando el servicio de atención reforzando los servicios asociados a la lucha contra esta lacra», zanjaba, con un texto que apenas podía ocupar unas pocas líneas.

Este gesto ha indignado a la oposición, que no daba crédito. «No se da cuenta de la situación en la que está», advertía Ducrós al concejal. Con visible enojo le ha recordado que los miembros del equipo de gobierno están obligados a dar explicaciones ante la comisión y que ha tenido más de 48 horas para preparar las respuestas a las preguntas: «Usted no puede estar al frente de un área como Seguretat Ciutadana. Tendría que haber presentado su dimisión irrevocable, no esperar a que se la pidan».

Miquel Àngel Contreras, de Més, también ha mostrado su asombro por la actitud del concejal. Igualmente ha compartido que «si el alcalde conocía este hecho [la eliminación del servicio], es muy preocupante» y que los responsables deben «pedir disculpas públicas». «No puede venir aquí a hacer una comparecencia que casi ni ha durado minuto y medio. No ha explicado si había voluntad política para eliminar la partida ni las razones por las que se rectificó después», protestaba, a su lado, Lucía Muñoz, de Unidas Podemos.

Gari Durán, de Vox, se ha limitado a celebrar que desde su grupo valoran la rectificación, que «por suerte no ha tenido ninguna consecuencia». Pero los concejales de la izquierda no tenían ya más oportunidad de réplica, y en el turno de cierre que el reglamento otorga al compareciente, Busquets solamente ha vuelto a leer un texto genérico en la misma línea que en su primera intervención. Al acabar la sesión, la socialista Elena Navarro ha pedido que constara en acta su petición de que «el equipo de gobierno deje de ningunear a los ciudadanos». «No es un desprecio a la oposición, es a los ciudadanos», ha insistido.

La izquierda pide su dimisión

PSOE, Més y Unidas Podemos han solicitado la dimisión o cese del concejal. De hecho, este mismo jueves se ha votado una moción del PSOE que pedía la salida de Busquets. El PP, como cabía esperar, no ha aceptado ese punto, pero sí se han aprobado otros dos: uno instando al Ajuntament a mantener el servicio de atención a las víctimas y a aumentar su presupuesto (algo que ya queda reflejado en las autoenmiendas del PP a sus presupuestos) y otro para garantizar que el Ajuntament «dé siempre apoyo a las víctimas destinando todos los recursos que hagan falta».

Lo curioso es que el PP ha votado en contra de la misma idea en otra moción, si bien en ese caso el mismo punto reclamaba también el cese del regidor. Los 'populares' también han votado en contra de «reconocer la necesidad de ampliar los puntos de asesoría jurídica para mujeres y, por tanto, acercar los servicios de atención a las violencias machistas a todos los vecinos» y de «crear una convocatoria de ayudas para comedor y material escolar para hijos víctimas de violencias machistas»