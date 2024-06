El centro de Palma está dividido y, en este caso, hasta en tres partes. Un tridente social de ideas diversas y efectos provocados por la última decisión de Cort de ampliar algunas terrazas del centro de Ciutat. El consistorio es la primera punta. Aseguran que se trataba de un pequeña modificación que debían hacer y que serviría para devolver a los restauradores parte de lo que se les quitó en etapas anteriores. La otra punta son los vecinos, no logran entender como, en mitad de un debate por la masificación turística, se fomenta una ampliación así cuando ya sufren ruidos e incivismo desde hace años. El tercer elemento, los restauradores. El sector respira aliviado y agradecido aunque creen que incluso podrían contar con un poco más de espacio. Un conflicto muy difícil de solucionar en el que cada uno 'diu la seva'.

Una pesada losa sobre los vecinos de Llotja-Born

Tienen tantos adjetivos para tratar de explicar su situación que no pueden quedarse sólo con uno. Decepcionados. Enfadados. Tristes. Frustrados. Sorprendidos. Engañados. En pie de guerra. Agotados. Los vecinos afectados no logran entender cómo se ha tomado la decisión de ampliar las terrazas sin contar con su opinión o, según explican, al menos tener en cuenta una reivindicación que lleva años en boga. «¿Cuánto vale mi salud, la de mi familia y la de todos los vecinos que ya se han marchado?», clama Feli Marcos, miembro de la junta directiva de la asociación de vecinos de la zona centro. Vive en pleno Antoni Maura y, según ella misma explica, «he tenido que salir de Mallorca para reponerme y coger fuerzas para afrontar todo esto, cada día se publica una nueva agresión al barrio y a los vecinos». Cree firmemente que la ampliación sólo agravará el problema que sufren desde hace años. Manifiesta que algo tan cotidiano como dormir y vivir tranquilo es algo imposible para los que viven allí. «Ningún gobierno ha tenido la intención de solucionar nuestros problemas, ya no sólo el desaparecer de los barrios y de su identidad, sino el problema de salud pública que sufrimos».

Esta es una muestra del ruido que los vecinos llegan a oír desde sus casas; intensificado cuando se produce algún evento:

Feli explica que tras trabajar en un expediente que define la zona como de especial protección, un proceso «minucioso, agotador y costoso que tenía como objetivo proteger derechos fundamentales», no puede asimilar que se haga esto. «No se puede vivir sin dormir, el ruido es algo que se utiliza incluso como tortura, eso es lo que nos están haciendo. Pagamos una contribución por el lugar en el que vivimos y no nos dejan vivir. Esto es una zona residencial aunque se empeñen en creer que es una zona turística», aclara. Feli considera que es el propio Ayuntamiento quien debería defenderles aunque siente una gran decepción política porque «no se corresponden los hechos con las palabras.