PP y VOX han votado a favor de llevar a cabo la remodelación del parque de Can Simonet, «con el objetivo de conseguir dinamizar el uso de este espacio transformando una parte del parque en zona deportiva polivalente». PSOE Palma denunció que la intención es la que crear «una instalación de hormigón para crear un zona deportiva polivalente en el emblemático parque de Can Simonet».

«Esta iniciativa implica la eliminación de un espacio verde que cuenta con una importante masa arbórea. Otro claro retroceso en las políticas medioambientales, que provoca la eliminación de un espacio para uso de los vecinos y vecinas de Palma», denunció la agrupación socialista. Ante esta situación, «el PSOE Palma exige al gobierno PP-VOX que reconsidere su postura y escuche las voces de la ciudadanía, priorizando la preservación de los recursos naturales y el patrimonio medioambiental de Palma».

En la propuesta de Vox para remodelar el parque de Can Simonet, en la calle Joan de Austria, en el barrio de Camp Redó, se advierte que «tanto vecinos como la comunidad educativa y la Asociación de Padres y Madres de la escuela San José de la Montaña, ponen de manifiesto la problemática existente en el parque de Can Simonet, que cuenta con una zona de juegos infantiles que no puede ser utilizada por los menores ni por los alumnos de un colegio cercano por la presencia de personas que consumen drogas, defecan y ensucian toda la zona, convirtiéndose en un entorno muy inseguro. Es habitual encontrar jeringuillas, botellas de cristal rotas, basura, así como constantes peleas y conflictos entre las personas que ocupan el parque durante el día».

Vox también propuso, con el visto bueno del PP, que «se trabaje conjuntamente desde el Ajuntament de Palma, el Consell Insular y el Govern balear, desde sus áreas competentes, con el objetivo de encontrar una solución al problema social existente en la actualidad en dicho espacio».