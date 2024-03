La subvención de 35.000 euros que se había aprobado en los presupuestos de 2024 para la Federación de Asociaciones de Gitanos y Gitanas de las Iles Balears (FAGIB) está ‘congelada’. La regidora de Benestar Social, Lourdes Costa, confirmó que esta ayuda «ha quedado en stand by». La ‘operación Jaque Mate’, que supuso la detención del presidente de FAGIB, Carlos Cortés ‘El Charly’, ha provocado este cambio.

Durante la comisión del pleno de cuentas, Economía y Recursos Humanos, que se celebró este miércoles, la regidora socialista Rosario Sánchez, reclamó la congelación de «esta subvención de 35.000 euros que se dio a FAGIB y que se aprobó gracias a una enmienda de Vox».

De hecho, en un principio no estaba planificada esta partida nominativa, como sí había previstas a Montisión y Cruz Roja, lo que motivó las quejas de ‘El Charly’. El grupo municipal Vox consiguió que se incluyera en el reparto de ayudas municipales directas. Costa advirtió que «es verdad que estaba prevista una partida para este año, como lo estaba ya en 2023», destinada a proyectos de la entidad.

Está subvención municipal no se abonó en 2023 ya que «teníamos hasta el 20 de octubre [del año pasado] para justificar la subvención pero no nos dejaban justificar nada. No nos pagaron ni siquiera el adelanto de 12.000 euros para iniciar un proyecto, que se hizo de manera gratuita y sin cobrar», se lamentó ‘El Charly’ en noviembre de 2023.

Este miércoles Jero Mayans, regidora de Vox que era la mano derecha de ‘El Charly’ en FAGIB, presidió la comisión de Servicios a la Ciudadanía, en la que se aprobó por unanimidad colgar la bandera gitana en el balcón de Cort el 8 de abril, día del Pueblo Gitano. Respecto a las declaraciones de José Luis Haro, coordinador de Distrito de Llevant, que aparecen en el sumario judicial, el portavoz adjunto del Ajuntament, Llorenç Bauzá, señaló que «el alcalde Jaime Martínez ya fue muy claro el pasado lunes y no entraremos a hacer valoraciones sobre comentarios que salen en un sumario judicial».