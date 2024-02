Mientras la sequía ha supuesto severos recortes del consumo de agua en la Península, en Palma se empiezan a tomar medidas aunque no se haya declarado la alerta. Así, Emaya ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para concienciar a la ciudadanía de la importancia de hacer un uso más racional del agua. Esta campaña, que se difundirá a través de las redes sociales y se incluirá en cada una de las facturas de todos los clientes de la empresa municipal, se presenta bajo el lema «Seamos realistas, el vaso está medio vacío. No malgastes el agua».

Desde Emaya se recomienda a los ciudadanos una serie de medidas, como optar por una ducha rápida antes que un baño; cerrar el grifo mientras se enjabona, se lava los dientes o se afeita. Además, advierte que el water no es una papelera, por lo que recomienda no tirar productos de higiene íntima ni nada que no sea papel higiénico.

Vigilar los grifos mal cerrados, reparar rápido las fugas y goteos, poner la lavadora y el lavavajillas cuando estén llenos, además de no descongelar los alimentos bajo el grifo, mejor en el exterior a temperatura ambiente o en la nevera. Cuando laves los platos a mano, llena el fregadero y cierra el grifo. También recomienda evitar regar entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde. Siempre que sea posible, se recomienda elegir vegetación mediterránea. Para limpiar los patios y las terrazas, se recomienda el uso de la escoba antes que la manguera de agua.

Actualmente los pantanos que abastecen al municipio están al 42,97 por ciento de su capacidad, (el Gorg Blau al 43,31 por ciento y el Cúber al 42,43 por ciento), por lo que el suministro está garantizado para los próximos meses. No obstante, según ha remarcado el teniente de alcalde de Medi Ambient, Llorenç Bauzá, «no podemos, ni debemos, confiarnos ya que los niveles dependen de las lluvias». En este sentido Bauzá ha asegurado que «la situación, a día de hoy, no es alarmante, pero ponemos en marcha este tipo de campañas para concienciar de un uso racional del agua y que no se malgaste».