Son Sardina se movilizará al faltar espacios públicos

Las entidades sociales de Son Sardina debaten cómo organizar una protesta con la intención de volver a disponer de espacios en los que almacenar el material que se utiliza en las fiestas populares del barrio. Estos lugares son: el edificio de Ca ses Monges, el Casal de Barri y el salón parroquial de la iglesia. Es allí donde se guarda todo tipo de equipamiento con el que se organizan celebraciones como la cabalgata de Reyes Magos o las comparsas de los ‘dimonis’, entre otros.

Los siete colectivos que firman un comunicado difundido este viernes en redes sociales exponen que «hace dos años tuvimos que salvar el Casal», propiedad de una entidad bancaria, «de un desahucio» y añaden que el centro en cuestión «cada vez tiene más goteras y no responde a las necesidades de los colectivos que lo utilizan por culpa de un reglamento municipal inflexible que no da margen para guardar cosas o hacer actividades».

Un miembro de la Comissió de Festes de Son Sardina, uno de las colectivos que firman el comunicado, explica que «nos estamos quedando sin espacio. En la Iglesia guardábamos el material de los ‘dimonis’. Y en Ca ses Monges teníamos todas las cosas que utilizamos para hacer las fiestas patronales y nos han ido reduciendo el espacio cada vez más con la excusa de que están haciendo obras y otras actividades sociales cuando realmente lo alquilan para celebrar eventos y fiestas».

Esta persona añade que «nos han dicho que no nos dejan más este espacio por lo que no tenemos ningún lugar para dejar el material: las barras donde se sirven las bebidas, las planchas, el equipo de sonido, los disfraces del día de Reyes, la bebida; todo. De hecho, hasta hace un par de años el bar que colocábamos la noche de la verbena de las fiestas estaba en el patio de la entrada de Ca Ses Monges y en los últimos tiempos la empresa que la gestiona ya no nos ha dejado ponerlo allí. Necesitaríamos un espacio de alrededor de unos 50 metros para poder guardarlo todo».

Cultura popular

Finalmente, las asociaciones lamentan que «como de costumbre, ganan los propietarios de siempre (la Iglesia y la banca) y pierde la vitalidad popular y las familias trabajadoras, en concreto los jóvenes y los niños. Sin espacios ni locales donde almacenar recursos, organizar y llevara cabo encuentros, actividades…, ni las redes vecinales, ni las entidades locales, la cultura popular no es posible y el pueblo que conocemos tiene los días contados».

Los colectivos que denuncian estas carencias logísticas en el comunicado son: la Associació de Veïnats de Son Sardina, la Comissió de Festes, la Assamblea Popular de Son Sardina i Sa Garriga, los Joves de Son Sardina, los Cossiers de Son Sardina, los Dimonis Enfocats i el Agrupament Escolta de Son Sardina.