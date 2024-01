El Ajuntament de Palma no descarta presentar a los fondos Next Generation proyectos como la rehabilitación de Can Serra o la adquisición de las canteras o los molinos de es Jonquet. El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha señalado durante el pleno del Consistorio que se están barajando diferentes proyectos relacionados «con el patrimonio y las zonas verdes. Nos presentaremos a los fondos Next Generation, cuyo plazo acaba el lunes. Es posible que alguno de los proyectos que ha propuesto entre».

La portavoz del PSOE, Rosario Sánchez, ha hecho varias propuestas al equipo de gobierno para presentar diferentes proyectos para los fondos del Impuesto del Turismo Sostenible. «Muchos son proyectos que vienen de la pasada legislatura como la adquisición de las canteras de sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, en Establiments para su reconversión». Otra de las propuestas socialistas es la rehabilitación de Can Serra, «que se compró con la primera ecotasa, o la adquisición y reforma de los molinos de Es Jonquet». Bonet añadió que «no estamos en contra de los proyectos que han propuesto y ahora tenemos que ver cuánto valen». El teniente de alcalde respondió a las acusaciones de Sánchez sobre la pérdida de fondos europeos o del Gobierno central. «Dice que perdimos recursos públicos, que perdimos en tres meses lo que ustedes no hicieron en tres años», replicó Bonet.