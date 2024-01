Centenares de palmesanos, grandes y pequeños, disfrutaron este domingo de Sant Tianet, el pasacalles popular con fogueró final organizado por la Confraria Sant Sebastià. Como cada año, el domingo previo a la Revetla se dedicó a las actividades familiares, con especial atención a los más pequeños de la casa.

Los participantes se citaron hacia las diez de la mñaana en la calle Can Vatlori, donde el 'toc de xeremies' dio el pistoletazo de salida al pasacalles, en el que participaron numerosas familias. La comitiva se desplazó, al son de la música tradicional, acompañados de 'caparrots' y 'dimonis' y en un ambiente muy festivo, hasta el convento de Santa Clara, para proceder a la tradicional ofrenda de huevos. «Es una antigua tradición no solo mallorquina, sino mediterránea, brindar huevos a las monjas para que intercedan ante Santa Clara para que aleje las lluvias durante fiestas y casamientos», explica Lluís Mas, uno de los organizadores del evento, que ha contado con la colaboración de unos 30 voluntarios. «Con este tipo de iniciativas populares, queremos mantener nuestras tradiciones y legárselas a nuestros hijos. Empezamos hace diez años organizando la fiesta popular el día de la Revetla, y después de un par de ediciones vimos que había que organizar también algo para nuestros hijos. Así nació Sant Tianet», rememora.

Un grupo de asistentes a los actos populares y de carácter familiar.

Después de la ofrenda, el pasacalles se dirigió hasta Ca'n Vinagre, mítico bar de la calle Oms en el que la Confraria tiene su centro de operaciones en las fiestas patronales de Palma. Allí, además de un tradicional baile de 'caparrots', los más pequeños pudieron disfrutar de juegos de cucaña gracias a la colaboración de Orgull Llonguet y varios juegos cortesía de la Ludoteca de Jardí. Mientras tanto, los padres pudieron tomar un vermú y torrar carne en las parrillas habilitadas frente a Ca'n Vinagre.

«Una verdadera maravilla. Habíamos venido muchas veces el día de la Revetla, pero este es es el primer año que venimos al pasacalles infantil y nos ha encantado», asegura Raquel Troyano, quien ha acudido acompañada de su prometido, su hija de seis años y varios amigos, con sus respectivos niños. «Hasta este año, la niña era demasiado pequeña para poderlo disfrutar, pero a partir de ahora vendremos todos los años», asegura.

Una de las actividades infantiles en la calle Oms. Foto: Emilio Queirolo

«Es fantástico, porque mientras los niños lo pasan en grande, los mayores también disfrutamos muchísimo», añade su pareja, Jaime Gual de Torrella, quien celebra que su hija conozca de esta manera las tradiciones de su Isla y su ciudad, como el 'ball de bot' y los 'caparrots'. «Si no fuera por iniciativas como esta, estaríamos todos comiendo pan alemán y cantando reggaeton, así que es muy de agradecer la labor de la Confraria», incide.

«Lo que más me ha gustado han sido todos los juegos que han puesto para que podamos jugar», explica Lola, la hija de Raquel y Jaime. «A mí me ha gustado mucho ver a los 'dimonis' y bailar con ellos, porque nos daban sustos, pero a mí no me han dado miedo», concluye su amiga Carolina Araujo.

