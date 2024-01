La Comisión de Centro Histórico celebrada ayer acordó por unanimidad preservar la puerta del antiguo campo de fútbol de Lluis Sitjar. Con esta decisión, el Ajuntament de Palma garantiza que esta puerta emblemática pase a formar parte del conjunto patrimonial de la ciudad.

El regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, señaló que «la entrada del Lluis Sitjar tiene un valor sentimental muy grande» para la ciudad, por lo que «hay que preservarla parala memoria».

Fidalgo explicó que «así queda abierta la posibilidad de traslardarse la puerta si fuese necesario porque se encuentra en una calle estrecha, en forma de embudo. Así en un futuro se podría hacer sin impedimentos».

El regidor advirtió que hasta que no se tomará ninguna decisión «hasta que no sea definitivamente nuestro. En la actualidad el Ajuntament posee el 87 por ciento de las acciones del Lluis Sitjar y el resto pertenecen a propietarios varios, que no han sido localizados tras su fallecimiento o no tienen herederos, o emigraron o se encuentran en manos de herencias».

Con esta decisión de la Comisión del Centro Histórico se asegura que esta construcción, el resto que aún se conserva del antiguo campo de fútbol, «formará parte del junto patrimonial». En los terrenos del antiguo Lluis Sitjar estaba prevista la creacion de un equipamiento deportivo y una zona verde según el anterior equipo de gobierno. En la actualidad «cuando sea definitivamente nuestro se tomará una decisión», por lo que no aclaró cuál sería su finalidad. El antiguo estadio se derribó en 2015, cuando Mateu Isern era alcalde de Palma.