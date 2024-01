Estos son los cortes de tráfico por la Cabalgata de los Reyes de Palma

El dispositivo especial que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Palma con motivo de la celebración de la Cabalgata de Reyes este viernes empezará con cortes de tráfico en la Avinguda Antoni Maura en ambos sentidos desde las 13 horas y en Jaume III, Born, Unió, Plaça Weyler y Rambles a partir de las 14. También a las 16 horas se cortará la calle de Baró de Pinopar, el lado interior del Passeig de Mallorca, Via Alemanya desde Comte Sallent y desde General Riera y Vía de Portugal desde Plaça Fortí y Passeig de Mallorca, ha informado Cort en un comunicado.

A las 16:30 horas se cerrará la Avinguda Gabriel Roca desde Avinguda Argentina y desde Costa de Gas. Finalmente, a las 19 horas se abrirá el Passeig Marítim en ambos sentidos; a las 21 se abrirán las avenidas al tráfico y la cabalgata finalizará a las 22:00 horas. La Policía Local aconseja a los ciudadanos que quieran ver la cabalgata que se sitúen en las calles del recorrido con aceras anchas y espacios abiertos como son la Avinguda Antoni Maura, Passeig d'es Born, Unió, Baró de Pinopar, Avinguda de Portugal, Passeig de Mallorca y Jaume III.

Aconsejan en particular a las familias que acudan con cochecitos de bebé que no circulen por zonas estrechas. Para facilitar el movimiento de los asistentes y la fluidez del recorrido está previsto cortar el tráfico en la calzada derecha de la Avinguda Portugal, entre Baró de Pinopar y Passeig de Mallorca, para habilitarla como zona peatonal. También la confluencia de la calle Oms con las Rambles y la calle Riera, en el tramo entre la calle Unió y las citadas Rambles, se habilitarán como zona de paso y no se permitirá detenerse en la segunda debido a su poca anchura.