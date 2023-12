Jornada rocosa, dura, para la regidora de Mes, Neus Truyol, que ha vivido este jueves un pleno en el que se acordó su reprobación y su dimisión con el apoyo de PP y Vox y toda la izquierda en contra. También hubo propuestas de reprobaciones para los concejales del PP Antonio Deudero y Óscar Fidalgo por, según la izquierda, mantener una actitud agresiva e insultar a la oposición, utilizando en el último pleno la expresión 'me gusta la fruta'. Y tampoco faltó una reprobación contra el alcalde, Jaime Martínez, «por dejación de funciones». Las mociones contra los populares no prosperaron por los votos en contra del PP y Vox. El regidor de Urbanismo fue especialmente duro con su predecesora en el cargo: «Dimita, señora Truyol, váyase, hágase un favor».

«Se me está quitando la presidencia de una comisión. Se han roto los acuerdos de constitución de esta legislatura, destituyéndome y rompiendo los acuerdos con los cinco partidos. Y piden mi dimisión después de una semana de calumnias y difamaciones. Es una cortina de humo para que no se vean vuestras incapacidades para gobernar, con el insulto y la represión política diaria», dijo Truyol.

El regidor de Més, Miquel Àngel Contreras, se dirigió al PP y a Vox: «¿De qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo a Neus Truyol? Se la ha insultado por parte de dos concejales. Se la reprueba y expulsa de la presidencia de una comisión y ahora llega la difamación. Eso demuestra la bajeza de la clase política. Estamos asistiendo a una persecución política con insultos, reprobaciones sin sentido y acusaciones infundadas. PP y Vox quieren castigar a quien ha sido insultando, desprestigiando a la víctima».

Por su parte, la portavoz socialista Rosario Sánchez, lamentó que «el Ajuntament se haya convertido en el escenario de un espectáculo. Lo que pasa en este pleno es de manual del agresor. Se insulta a la oposición, una persona eleva la voz y lo que hacemos es castigarla. ¿Qué mensaje vamos a dar a la sociedad? ¿A los niños que denuncian bullying? ¿A las mujeres que denuncian agresiones machistas?». Sánchez tachó la moción contra Truyol de «cortina de humo» que intenta tapar «las incompatibilidades de altos cargos, el incumplimiento de ilegalidades y la incapacidad de gestión y de rendir cuentas».

Fulgencio Coll, de Vox, señaló que «el alcalde cometió un error al convocar la junta de portavoz en caliente» el mismo día que se celebró el pleno del mes pasado, interrumplido por los insultos de Deudero a Truyol. «Yo no he visto matonismo, pero Pedro Sánchez pacta con filoterroristas, pacta con Bildu y suelta a violadores. Pero en los últimos ocho años no han hecho ni una sola vivienda», señaló Coll.

El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, advirtió a Truyol que «lo que denomina despectivamente las derechas representamos justamente los valores contarios. Después de saber que contrata a dedo a su familia, que se diga que la regidora es el paradigma de una ética irreprochable. cuando la moral la incumplido de manera sistemática». El popular denunció que «para los suyos, manga ancha, ya sea para insultar o adjudicar contratos a dedo. Y los malos somos todos los demás. A estos, la señora Truyol no les pasa ni una. Ofende cada vez que puede, como también nos ofende como demócratas que siga formando parte de este plenario a raiz de lo que hemos sabido últimamente».

Rosario Sánchez (PSOE) denunció la escalada de la crispación en el pleno, así como en las comisiones por parte del equipo de gobierno y de Vox. «Reprobamos al alcalde de Palma por dejación de funciones en el orden del pleno». En el mismo sentido se expresó Lucía Muñoz (Podemos), al señalar que «lo que se vivió en el último pleno fue vergonzoso, pero aún más que se permitira al alcalde el uso partidista de su posición. La prepotencia de Fidalgo y los insultos de Deudero son inaceptables y más cuando solo se dirigen a mujere progresistas ante el silencio cómplice del alcalde. Abandonen el ayusismo».