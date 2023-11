«Somos conscientes de la falta de aparcamiento. Como nos dijo un hotelero del Paseo Marítimo, sin aparcamiento no hay negocio», señaló Javier Sanz, presidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB) desde septiembre. Por su parte, el regidor de Urbanisme del Ajuntament de Palma, Óscar Fidalgo, señaló que «sigo en mis trece. Hacer un aparcamiento subterráneo hace más fácil la movilidad, especialmente en esta zona. Siempre he dicho que en el Paseo Marítimo hacen falta plazas de aparcamiento. Lo dicen los vecinos y los comerciantes. No se paralizaría la obra del Marítimo, sino que sería en adición a la transformación».

En todo caso, el añadido del aparcamiento subterráneo no se llevará a cabo en este proyecto de remodelación, que tiene un presupuesto de 40 millones de euros sufragado por la APB. Las obras de reforma de este espacio de la ciudad siguen su curso aunque este viernes se han acordado algunos cambios: se modifica la colocación de los contenedores y pasan del lado tierra, tal y como estaba previsto, al lado del mar. Habrá también un incremento del presupuesto pero la APB aseguró que se mantendrán los plazos previstos para la finalización de la obra, que estará lista a principios de 2025. En total se trasladan seis baterías de contenedores, lo que suponen cuarenta contenedores soterrados. Este traslado se lleva a cabo tras la demanda de vecinos, comerciantes y hoteleros. «Se ha hecho un estudio para ver si era viable técnicamente y se ha rediseñado lo que no estaba en el proyecto», dijo el regidor de Urbanisme. Noticias relacionadas El Ajuntament de Palma quiere negociar cambios en las obras del Passeig Marítim Más noticias relacionadas Antoni Ginard, responsable de Planificación y Proyectos de la APB, aseguró que «los trabajos de la primera fase, que provocan más molestias, está finalizados al 75 por ciento y del total de la obra, estamos al 35 por ciento. En marzo estará acabada la primera fase. La obra habría ido más rápido pero se llegó a un calendario consensuado con cada local para ir pavimentando en función de sus necesidades. Pese a todos, vamos adelantados». Sanz por su parte dijo que «una vez que se acabe la primera fase, todo será cuesta abajo». Fidalgo señaló que «este es uno de los primeros acuerdos del alcalde Jaime Martínez en esta reunión con vecinos, hoteleros, comerciantes, Ajuntament y la APB. Hay un cambio de disposición y talante del presidente de la APB [que tomó posesión de su cargo en septiembre] y hay una nueva forma de hacer las cosas». El regidor señaló que el proyecto de reforma «ahora cuenta con la participación de la gente. Nos lo encontramos encima de la mesa y lo más importante es que acabe cuanto antes y que acabe bien». El regidor apostó por «mejorar las zonas verdes» del proyecto, que tenía previsto de manera inicial plantar 1.800 árboles. A la pregunta de si el Jardín Botánico previsto para esta legislatura iría en el Marítimo, Fidalgo señaló que «es una de las posibilidades que se están barajando. Sí que creemos que el Paseo Marítimo es la puerta de entrada de Palma y estaba abandonado. Cambian las tornas ahora. El proyecto suprimía en torno a 1.000 plazas de aparcamiento y habrá que proyectar zonas aledayas. En estos últimos ocho años no se ha creado ni una sola plaza de aparcamiento».