Nuevo rifirrafe a cuentas del Plan General. El regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, ha vuelto a arremeter este miércoles contra la regidora de Més, Neus Truyol, a raiz de la tramitación de este documento en el que el PP está introduciendo modificaciones ahora que ha decaido el Plan de Ordenación Detallada. «Nuestros cambios se hacen para introducir criterios claros, que aporten certidumbre al urbanismo de Palma por deficiencias irresolubles», advirtió Fidalgo, en una dura rueda de prensa en la que no faltaron los descalificativos contra su predecesora en el cargo. Por su parte, Truyol no ha hecho declaraciones pero ha convocado una comparecencia para este jueves. Fuentes de Més per Palma advirtieron que «solo podemos continuar desmintiendo a este señor, que está demostrando que de urbanismo sabe poco, como él mismo asume, pero de decir mentiras ha hecho un cursillo intensivo».

Fidalgo, señaló que «haremos cambios en el Plan de Ordenación Detallada cuando tengamos el texto refundido, aunque no se ha presentado la documentación con las más de 400 prescripciones que tienen que incorporarse al texto». Poco después, el regidor señaló que la empresa externa encargada de elaborar el Plan General de Palma, Territorio y Ciudad, entregó «un texto plagado de errores e incorrecciones». El regidor de Urbanisme señaló que «se trata de un Plan General hecho desde las minorías para las mayorías. No da soluciones reales para el siglo XXI y algún día deberán explicar [el anterior equipo de gobierno] por qué se ha aprobado de espaldas al Ajuntament de Palma. La representante de Més da muestras de su irresponsabilidad y su nerviosismo. Muestra de ello es que la señora Truyol no está en la ejecutiva de Més. Por algo se les podría calificar, al estilo de la serie de Hanna-Barbera, de 'Més no doy una'». Fidalgo explicó que se han interpuesto 38 contenciosos judiciales contra esta herramienta urbanística. «En 2021 y 2022 nos pronunciamos sobre las conseucencias que traería aporbar este Plan General». Tal y como publicó Ultima Hora en el mes de julio, el primero que anunció la interposición de este contencioso contra el Plan General fue el fondo buitre Promontoria Coliseum, propiedad de José María Aznar Botella, con motivo la imposibilidad de construir en unos amplios terrenos de es Puntiró, donde se congregan viviendas unifamiliares de lujo. Fidalgo aseguró desconocer quién ha iniciado los trámites para los contenciosos, aunque todavía no se ha llevado a los tribunales. Respecto a si esta modificación del Plan General del 23, que en su parte detallada se remite ahora al Plan de 1998, el regidor aseguró que no supondría un mayor retraso en la concesión de licencia de obras, que ahora mismo se sitúa en los dos años de media. El concejal señaló que el 1 de enero entrará en vigor un plan de agilización de los informes externos para conseguir las licencias de obras, así como una ventanilla única para profesionales, otra para mayores de 65 años y otra destinada «al tercer sector». Desde Més señalaron que «no entraremos en calificativos ni en el juego mediocre al cual está acostumbrado el señor Fidalgo. Confirmamos que Neus Truyol sigue formando parte de la ejecutiva de Més per Mallorca como miembro nato y que es una de las políticas más valiosas de la formación». De esta manera, Truyol este jueves responderá al regidor de Urbanismo «por respeto a la prensa, a la ciudadanía y con el afán de aclarar el discurso manipulado y mezquino que hace el señor Fidalgo».