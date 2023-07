José María Aznar Botella, consejero delegado del fondo buitre Promontoria Coliseum Real Estate, pretendía construir 287 viviendas en 45 hectáreas en Puntiró, que el nuevo Plan General de Palma desclasificó y confirmó que estaban en suelo rústico. De ahí que este fondo lo haya llevado a los tribunales. El anterior equipo de gobierno del Ajuntament de Palma negó la calificación de suelo urbanizable, tal y como pedía en sus alegaciones el fondo buitre. Para ello, el Consistorio presentó un informe de veinte páginas donde argumentaba la decisión de no convertir en urbanizable esos terrenos de Puntiró que fueron calificados en el Plan General de 1973, por lo que «no tenía evaluación ambiental».

La Oficina del Plan General esgrimió diversos argumentos para defender su postura. En cuanto a su situación jurídica, ya en el Plan General de 1985, más de 10 hectáreas pasaron a ser suelo rúsitco. todo esto antes de que se iniciara su proyecto de urbanización y se iniciaran sus obras. Desde 1991, estos terrenos se convirtieron en ANEI. Durante estos 49 años no se ha ejecutado ningún proyecto por lo que «los terrenos están en situación básica de suelo rural». El sector solo tiene ejecutado el viario que presenta graves deficiencias.

Por otro lado, «ni el proyecto de urbanización de 1992 ni los modificados (no aprobados) se adaptan al planeamiento vigente». Con la llegada del Plan General de 1998, la propiedad tampoco presentó un nuevo Plan Parcial. A todo esto, el proyecto de Promontoria Coliseum Real Estate supone «un fuerte impacto ambiental y paisajístico al prever la edificación de 287 viviendas en zona forestal y con incidencia en el torrente». Su construcción supondría el «incremento de riesgos de incendios». Cada vivienda consumiría 1.559 metros cuadrados y «su desconexión supone la dependencia del automóvil privado». Otra de las razones que esgrimió Model de Ciutat la legislatura pasada fue que «el coste de los servicios públicos sería excesivamente alto».

Neus Truyol, portavoz de Més y ex regidora de Model de Ciutat, dijo que «hace décadas que los propietarios no movían ni un papel y no se aprobó su plan parcial. Posee una gran riqueza en biodiversidad y paisaje. Consume mucho terreno para unas pocas viviendas aisladas, lo que lo hace inviable y contraria al modelo de ciudad compacta. Més estará al tanto de este tema y pedirá al Ajuntament la argumentación de este recurso». El PSOE de Palma arremetió contra la denuncia de Aznar Botella: «La estrategia del PP de bloquear el Plan General responde a intereses particulares, como el caso del fondo buitre en Puntiró, vinculado a la familia Aznar, ex presidente del Gobierno. Lo hemos visto estos días en Son Busquets: el PP gobierna para la élite»