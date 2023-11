El Ajuntament de Palma prevé para el año que viene un incremento de los ingresos por sanciones de tráfico debido a «la puesta en marcha de nuevos sistemas de pacificación del tránsito para 2024». Así lo confirma el informe económico financiero sobre los presupuestos del año que viene. Por otro lado, el servicio de grúa espera incrementar sus ingresos, pasado de los 600.000 de este año a un millón para 2024.

La oposición denuncia que es un efecto colateral del incremento en la inversión de radares y drones de seguridad, pese a que el regidor de Seguretat, Miquel Busquets, había negado ayer que la inversión en estas infraestructuras tuviese afán recaudatorio.

En el capítulo de ingresos se prevé bajadas del 40 por ciento en los conceptos de plusvalía e inspecciones, del 50 % del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), un 50 por ciento en la recaudación del castillo de Bellver, un 25 % menos en licencias urbanísticas. Pero también prevén incrementos de ingresos como en la inspección urbanística, un 66 por ciento más, un 100 por cien más en la recaudación de paradas, barracas y casetas de ventas y un alza del 40 por cien en los mercados públicos municipales. El Ajuntament espera una reducción en las peticiones de las licencias urbanísticas, que afectará a la recaudación municipal.

El origen de las inversiones fue objeto de debate ayer. La regidora de Més, Neus Truyol, preguntó al equipo de gobierno «¿a qué proyectos en concreto se destinarán los 20 millones que cede el Govern a Cort por la Ley de Capitalidad?».

La concejala socialista Rosario Sánchez denunció que «los 20 millones de capitalidad se anunciaron la semana pasada. Se han financiado con el Impuesto Turístico Sostenible (ITS) y esta comisión no se ha reunido». Funcionarios de Cort advirtieron que los 20 millones de capitalidad «se destinarán a inversiones y gasto corriente».

Sánchez se mostró muy dura ante esta afirmación: «Tal y como está montado, es ilegal. Este ingreso no existe. El Govern tiene un presupuesto para proyectos turísticos y lo que no hay que hacer es ficción contable. Esto sería motivo para la devolución de los presupuestos. El conseller Toni Costa lo ha dicho: la ecotasa financia la Ley de Capitalidad. Lo que no se dice es que se elimina el mínimo de inversiones que tiene que hacer el Govern en Palma, que es del 16 por ciento. Ahora puede que sea cero». Por su parte, la regidora de Hisenda, Mercedes Celeste, advirtió que «se decidió que en los fondos de capitalidad habría una disposición adicional para poder destinarlos a gasto corriente».