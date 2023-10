El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha advertido este jueves que «este ejecutivo en ningún momento se ha planteado llevar a término el quinto tramo del segundo cinturón de Palma». De esta manera ha querido zanjar la inquietud de los vecinos de Son Sardina y sa Garriga, que habían empezado a reunirse tras conocer la intención de Vox de desenterrar este polémico proyecto a través de una moción para el próximo pleno del Ajuntament de Palma.

«Nos comprometemos esta legislatura al primer tramo del segundo cinturón [que unirá el Coll d'en Rebassa con CLH] pero en ningún momento hemos hablado del quinto tramo. Ni está en nuestro programa electoral ni está en los acuerdos de gobernabilidad. Ni nunca, por parte de la conselleria como por parte de presidencia, hemos hablado de llevar a término este proyecto», aseguró Galmés.

El presidente de la institución insular zanjó así la preocupación en Son Sardina por la tentativa de Vox de volver a reavivar el proyecto que llevó a sus vecinos a las calles en 2003. «Los vecinos de son Sardina pueden estar tranquilos, calmados, porque no ejecutaremos el quinto tramo, que es el que pasa por Son Sardina».

Ya el jueves a primera hora, el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, garantizó que «el quinto tramo del segundo cinturón no se hará», por lo que no se verá afectado el núcleo de Son Sardina ni Sa Garriga por este proyecto. También se posicionó la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha asegurado este jueves en la red social X que «el segundo cinturón era y continúa siendo un mal proyecto para Son Sardina. Por eso no se llevará a término».

La propuesta de Vox no ha sentado nada bien en Son Sardina pero tampoco en el PP. La moción de Vox, que vuelve a presentarse para el próximo pleno del Ajuntament de Palma, después de quedarse sobre la mesa el pasado mes, advierte en su exposición de motivos que «la mejor manera de mejorar la movilidad y disminuir la presión en ciertas vías y carriles de circulación sería llevar a cabo la licitacion y ejecución del quinto tramo que conectaría la Autopista de Inca con la carretera de Valldemossa».

Además, en su moción, Vox asegura que «con este enlace se conseguiría disminuir el tráfico en la vía de cintura, lo que supondría un ahorro de tiempo y combustible a miles de usuarios. También permitiría el acceso al polígono de Son Castelló desde la Part Forana, igualmente mejoraría el acceso a Son Reus de los camiones portadores de residuos».