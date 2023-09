Decía el alcalde de Palma, Jaime Martínez, a principios de junio, que si en sus primeros 100 días de mandato Son Busquets no era del Ajuntament, lo expropiaría. La fecha se cumplió el pasado lunes y, pese a que ha habido reuniones en persona con representantes de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES), peticiones por carta, correos electrónicos y mucha voluntad la situación administrativa es excatamente la misma que entonces.

Firmar un convenio con los propietarios del suelo de Son Busquets «es inminente», ha dicho el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, quien ha aclarado que si no se ha producido todavía «no sé por qué tipo de injerencias es, pero no es por parte del Ajuntament». El ejecutivo de Cort busca el primer documento firmado con la propiedad del solar y reconoce estar en conversaciones avanzadas desdeel pasado mes de julio pero a día de hoy, no hay nada.

El convenio vedría a ser una intención escrita del SEPES de lo que se quiere realizar en Son Busquets que los técnicos de Cort posteriormente revisarían y alegarían, en caso de ser necesario, para poder firmar a su vez. Es el paso previo y necesario a que entren las máquinas en este recinto olvidado de Palma, uno de los más reclamados para levantar viviendas públicas.