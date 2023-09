Es difícil pero no imposible, por lo que todavía no se descarta el poder realizar una aparcamiento subterráneo en el Paseo Marítimo que correría a cargo de la Autoridad Portuaria. El regidor de Urbanismo del Ajuntament de Palma, Óscar Fidalgo, confía en el cambio de talante del nuevo presidente, Javier Sanz, y advierte de que el aparcamiento «no supondría un cambio sustancioso del proyecto». Es decir, no habría que hacer una modificación sino un adición al contrato actual.

«Confiamos en que Autoridad Portuaria será más abierto o estará más en línea con los intereses», ha añadido Fidalgo quien mantiene la tesis de que la modificación propuesta en el Paseo Marítimo por el equipo de gobierno anterior «es una oportunidad perdida por la falta de ambición, es un lavado de cara, no una reforma en profundidad». Sin embargo Urbanismo se compromete a seguir la ejecución de aquello que está aprobado y quiere integrar la opinión de todas las partes afectadas. De momento, los responsables del nuevo ejecutivo se han reunido ya con asociación de comerciantes y la asociación de vecinos de la zona con quienes volverán a encontrarse en breve, para favorecer el diálogo con los afectados.